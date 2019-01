Sánchez Cerén asiste a Jornada Mundial de la Juventud en Panamá

Yaneth Estrada/Agencias

El Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén asistió a la celebración eucarística oficiada por el papa Francisco, durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ), efectuada en el Campo San Juan Pablo II (Metro Park) en Panamá.

Al evento también asistieron los mandatarios Jimmy Morales, de Guatemala; Juan Orlando Hernández, de Honduras; Carlos Alvarado, de Costa Rica; Iván Duque, de Colombia; Marcelo Rebelo de Sousa, de

Portugal; y el anfitrión, Juan Carlos Varela, de Panamá.

La JMJ da a conocer a los jóvenes el mensaje de Cristo y crea un ámbito abierto y de convivencia para compartir y reflexionar sobre los temas fundamentales de la existencia, esta se realiza cada tres años.

Además, esta edición en tierra cafetalera se convierte en la tercera realizada en América Latina, después de Buenos Aires

(Argentina) y en Río de Janeiro (Brasil), en 1987 y 2013, respectivamente.

En su mensaje, el papa Francisco instó a la juventud a involucrarse en todos los procesos de cambio para mejorar la vida en sus ciudades, comunidades y en el mundo en general y no aferrarse a la idea de que son el futuro sino el hoy, y por lo tanto, deben actuar activamente en el presente.

Momento de soñar

“Como si ser joven es sinónimo de sala de espera, de quien aguarda su turno de ahora, no queremos ofrecerles un futuro de laboratorio, de ficción de la alegría, porque así los adormecemos para que no hagan ruido, para que no molesten mucho, para que no se cuestionen ni nos cuestionen, y así sus sueños pierden vuelo”, dijo el sumo pontífice.

Destacó que se deben propiciar canales para involucrarse, soñar y trabajar por el mañana desde el presente, “creando juntos un espacio común, por el que también ustedes jóvenes deben pelear desde el hoy”.

Por su parte, el Presidente de la República Salvador Sánchez Cerén expresó que “El Salvador debe ser un país próspero, en desarrollo, pujante, pero más que todo con una juventud creadora, con mucho entusiasmo, con mucha alegría, que trabaja activamente por su futuro”.

De acuerdo a la cancillería panameña, no se realizaron reuniones bilaterales entre los jefes de Estado, ya que su presencia obedeció principalmente a su participación en la santa misa.