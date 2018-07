Sala demostró “bajeza jurídica” en fallo contra CD: Juan José Martel

Mirna Jiménez

Diario Co Latino

El secretario general de Cambio Democrático (CD) Juan José Martel recalcó las críticas a los exmagistrados de la Sala de lo Constitucional por dictaminar en contra de ese partido luego que el exalcalde de San Salvador Nayib Bukele anunciara una alianza electoral y la posibilidad de competir por la Presidencia de la República bajo esa bandera.

“Se le ha preguntado a la Sala de lo Constitucional por qué tardó tres años para resolver en algo que legalmente tenía 25 días máximo y 15 días en plazo normal, se le ha preguntado a la Sala por qué en este momento salió este tema”, cuestionó ayer el máximo dirigente de CD.

Martel insistió en que la decisión de los magistrados de la Sala de lo Constitucional -cuatro de los cuales culminaron su período el pasado 15 de julio- llevaba una clara intencionalidad política difícil de refutar, con el objetivo de complicar la participación del exalcalde en las elecciones presidenciales del próximo año.

“Creo que hemos logrado demostrarle al país las verdaderas razones políticas que están detrás de la decisión de la Sala, que es en el fondo impedir la participación de Cambio Democrático. Por otra parte, hemos demostrado la debilidad y la bajeza jurídica de parte de la Sala en la acción que tomó”, afirmó Martel, en referencia al fallo de los magistrados que declararon ilegal el salvataje de CD por parte del Tribunal Supremo Electoral (TSE), ocurrido hace tres años.

Asimismo, dijo Martel, su partido ha demostrado que en la actualidad el TSE no puede iniciar un proceso de cancelación de CD. El también diputado expresó su preocupación por las amenazas que ha recibido en los últimos días la procuradora para la Defensa de los Derechos Humanos Raquel Caballero, y las asocia con el respaldo institucional que la funcionaria ha dado a Bukele.

“Salió en una posición muy valiente a exigir respeto a la institucionalidad, el respeto a la democracia y ya se le vino un ataque y además amenazas de muerte a la procuradora(…) el mismo diseño que le aplicaron a Cambio Democrático se lo quieren aplicar también a la procuradora para dar un mensaje y decir: nadie se meta con estos grupos de poder que estaban detrás de la Sala de lo Constitucional”, denunció Martel en entrevista con Frente a Frente. El dirigente político confirmó que Bukele ya está inscrito con Cambio Democrático y que es poco trascendente que no se haya anunciado en su momento ese hecho por lo que no se explica el morbo mediático que se ha generado en este caso, pero no ocurre lo mismo, por ejemplo, en la integración de la fórmula presidencial de ARENA donde los medios ven este proceso como algo muy bonito.

“¿Se ha hecho pública la afiliación de doña Aída Lazo al PCN y no hay morbo, desde cuándo está afiliada, cómo es que se le va proponer de candidata?. Es decir, yo creo que hay que usar raseros similares. Igual Carlos Calleja, él andaba por ahí, de repente llegó. Nos están exigiendo cosas que hacemos en su momento”, señaló.