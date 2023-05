Pablo González

Durante la caravana en apoyo a Cuba, del 30 de abril del 2023, en San Salvador, estrenamos una manta con la frase “ROMPAMOS EL BLOQUEO A CUBA”, la manta fue elaborada por Ramon el suizo, como parte de su esfuerzo internacionalista en apoyo a los pueblos.

Quedamos pensativos por la ocurrencia de romper el bloqueo, nos ponemos interrogantes de cómo hacerlo, desde cuales perspectivas y que resultados podemos lograr. Naturalmente, cada actor se ubica en su escenario natural y debe hacer lo que le corresponde, haciendo uso de sus capacidades y oportunidades. Dignatarios de países podrán contratar profesionales cubanos, donar a Cuba excedentes de granos, recursos energéticos, maquinaria diversa y apoyo solidario en el momento justo. Colectivos de solidaridad con Cuba, podrán donar, por ejemplo, ambulancias equipadas, para el soporte del sistema de salud cubano.

Siempre hemos pensado, que la élite impositora del bloqueo, nunca expresará que se equivocaron, que pueden evitar la muerte adicional, de niños y adultos por la difícil adquisición de medicamentos, por el acoso mediático pagado y el financiamiento de actos terroristas. No esperamos que eso suceda, el cambio lo harán los pueblos, cuando llegue el momento de un salto de la consciencia humana, del estado actual de cuasi “membresía mítica” a la plena consciencia “mental egoica”, con reconocimiento racional de cooperación entre todos los seres humanos, como lo dijo José Martí en su lema “Patria es humanidad”. No esperamos que la elite impositora se retracte, rectificar no es su proceder.

Pensamos que el aislamiento del imperio, será su fruta madura, que todos los países, que han sido objeto de atropellos a sus pueblos, serán quienes paulatinamente se consolidarán entre sí, para unidos, hacer un solo frente logrando la autonomía, independencia y desarrollo verdadero. Sin embargo, esta opción se prolonga en el tiempo y está bloqueada por las oligarquías locales, ayudadas por las imperialistas.

¿Qué podemos hacer, para romper el bloqueo, siendo como hormigas, simples personas humildes, integrantes de colectivos de solidaridad con cuba, oriundos de países seudo capitalistas? Se nos ocurren algunas ideas, las cuales pueden ser ampliadas y diversificadas por el pensamiento de otros en armonía:

Prefiramos comprar en nuestros países, artículos hechos en Cuba. Si no existen, por el bloqueo y las oligarquías locales, preguntemos por qué no importan tal o cual producto. Cuando visitemos Cuba, compremos artesanías y artículos hechos en cuba, para usarlos como regalos, en diversas ocasiones, con nuestros familiares y amigos. De igual manera, al visitar Cuba, llevemos herramientas, artículos que sirvan para producir o al menos artículos de consumo, para regalar a cubanos, que veamos una vez en la vida. Cuando nos comuniquemos virtual o presencialmente con cubanos, tratemos de ejemplificar la realidad de nuestros países, en cuanto a educación, salud, convivencia pacífica, estado de la delincuencia, corrupción, elecciones y la democracia no participativa, entre otros detalles. Continuemos haciendo bulla, a través de actividades contra el bloqueo.