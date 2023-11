“Romero es de la iglesia”: padre Juan José Hernández

Samuel Amaya

El padre Juan José Hernández presidió la misa de este domingo en la Cripta de Catedral Metropolitana de San Salvador. En esta recordó a Monseñor Romero y lo conocido que él fue.

El religioso afirmó que fue su primera homilía en la Cripta de Catedral junto al Santo Monseñor Oscar Arnulfo Romero; cuando él lo dijo, la comunidad romeriana le aplaudió sin cesar, ya que compartir el espacio donde Romero predicaba es algo muy significativo.

Romero es tan grande, que incluso, se conoce en los lugares más recónditos del mundo, aseguró el padre. Esto en alusión a que en 2009 el padre se encontraba de misionero en Sudán, África, “ahí en un lugar refundido, donde no hay ni carreteras en las selvas, un día un catequista me preguntó que de dónde era, yo le respondí que de El Salvador, él me dijo que era la tierra de Romero, un obispo mártir, me sorprendió encontrar algo así en lugares más recónditos; ¿eso que significa? que Romero es de la iglesia”.