Reelección presidencial 4 de febrero 2024… luto nacional

El título connota al menos el fin de un capítulo histórico bajo la administración de Nayib Bukele, es la muerte de un proceso constitucional ejecutado a nombre de la reelección presidencial, muere la Constitución, la alternancia democrática, el pluripartidismo, las instituciones, la independencia de poderes, los Derechos Humanos, La primavera salvadoreña etc. la mención de estos concepto no es arbitraria puesto que un Estado Democrático cumple los mandatos constitucionales, así lo indica la Constitución de El Salvador: Art. 1 EL Salvador reconoce a la persona humana como el origen y el fin de la actividad del Estado, que está organizado para la consecución de la justicia, de la seguridad jurídica y del bien común… ¿qué podríamos entonces esperar de un Régimen de Excepción que tiene más de veinte meses consecutivos y en esa circunstancia se realizarán elecciones presidenciales y diputados? ¿existe seguridad jurídica?

No es casual que insistamos en la semejanza de la actual administración con la dictadura del General Martínez de los años treinta, esa etapa sangrienta que destrozó la democracia y pisoteo la Constitución, el resultado aún persiste en las familias de las víctimas, en las etnias y memoria de muchos perseguidos políticos, el objetivo es no olvidar, no omitir la Historia, ni obviar los Acuerdos de Paz que son los que dan sentido a nuestra realidad social.

Retomaré el artículo: El Martinato sin Martínez (1955)1 publicado en Diario Co Latino el 11 de noviembre de 2010, puesto que en ese tiempo… (fragmentos) “ … Julio de 1955 nadie sospechó que de pronto sin previo aviso la figura del ex dictador Maximiliano Hernández Martínez regresaría a El Salvador, después de los sucesos de abril de 1944”.

… “La visita del General Maximiliano Hernández Martínez causó indignación en los sectores intelectuales y otros de la sociedad civil, pero también cierta felicidad inocultable en grupos nostálgicos que aplaudieron el retorno del dictador. Al conocerse la llegada del ex dictador, la reacción fue inmediata en los sectores estudiantiles agrupados en AGEUS, así como los sectores profesionales de la Universidad de El Salvador, además del repudio de familiares de militares fusilados. Los estudiantes inmediatamente convocaron a asambleas estudiantiles, movilizaciones e izaron una bandera negra en contra de la visita “incómoda” en la democracia aparente”.

… “Mientras el ex dictador era recibido en pleno por el Alto Mando Militar de igual forma que se recibe a un activo Comandante General de la Fuerza Armada, los periódicos locales reseñaron a los Jefes Militares y todos las armas del Ejército en reunión con el ex dictador, aquello parecía una reunión familiar y antiguos camaradas que sin “rencor” departían el anecdotario de los 10 años posteriores al martinato ¿o sería que nada habría cambiado? ¿Acaso era un Martinato sin Martínez? De esa forma el esquema implantado desde los años treinta estaba intacto: expresión cultural (instaurando modelos de cultura oficial como el regionalismo liderado por Salarrué), sus relaciones exteriores (algunos intelectuales fueron embajadores de los golpistas), las fuerzas armadas, el modelo económico,.. etc.. La sociedad civil pide juzgar al Gral. Martínez y el 14 de julio de 1955 que nombre su defensor… No obstante el sector estudiantil aglutinado en AGEUS convoca a movilizaciones de repudio (14 JUL955), mientras sectores conservadores comandados por “apellidos” defensores de la “democracia dictatorial” hacen lo propio (20JUL955), aquello termina en una batalla campal: “a pedrada limpia” que provoca desórdenes callejeros, mientras el ambiente calienta, los familiares de los “fusilados” del Estado Mayor insurrecto en abril de 1944, presentan demandas contra el ex dictador, entre ellos Juan Manuel Baños Rodríguez, hermano del Teniente Alfonso Baños fusilado por Martínez y el mismo condenado a 16 años de prisión (21JUL955). Los alzados militares del 2 de abril de 1944 fueron comandados por Adolfo Marroquín y Tito Calvo quienes fueron fusilados sin juicio al siguiente día. Mientras el ánimo polariza la sociedad, el ex dictador decide su salida hacia Miami (23JUL955) y es despedido por el Estado Mayor en pleno de igual forma que a un Jefe Militar. ¿Aquello fue la muestra de una dictadura sin dictador? el legado del martinato parece que aún llega hasta nosotros, disfrazado de viejos modelos culturales y los nostálgicos de las dictaduras”…

Como observamos existe una bandera negra que simboliza la muerte de muchos ciudadanos en la República, nosotros el 2024 vivimos una segunda parte de ese evento histórico, en realidad no existe nada que celebrar, ni alborada que invite a compartir el inicio de un ciclo de esperanza, ni el amanecer del sol económico que calentará el estómago de los pobres, tampoco una amnistía para los inocentes entre los 75,163 capturados (EDM 04ENE024) con 218 fallecidos en el penal muchos “sufrieron torturas, asfixias, fracturas, hematomas, laceraciones y hasta perforaciones en los cuerpos comprobados por fotografías y esquelas del Instituto de Medicina Legal” (LPG 03ENE024), para estas familias el dolor no puede resolverlo ninguna elección, ni celebrarán nada. Muchos han afirmado que son inocentes pero el actual régimen no permite defensa jurídica.

Vivimos entre el luto y la violencia del Estado, así las elecciones tendrán el resultado similar a las elecciones del General Martínez con una victoria estridente, pero sin contenido democrático constitucional, porque la popularidad no otorga legalidad, ni las urnas electorales constituyen legitimidad sobre las leyes.

El pasado 1931-1944 nos habla de terribles atropellos jurídicos, de un Estado Policial que podía condenar a los ciudadanos por sus interpretaciones políticas, había policías en cada barrio y cuadra de las ciudades, la filiación política era signo de prisión o muerte.

No hay nada que celebrar el 4 de febrero 2024, es luto nacional y los siguientes años será igual, el pasado nos habla de catorce años en dictadura… Así recordaremos este día como los estudiantes universitarios con bandera negra en el horizonte nacional. amazon.com/author/csarcaralv

