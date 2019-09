Recolección de firmas contra bloqueo de EE.UU. en plazas venezolanas

Prensa Latina

La jornada de recolección de firmas en rechazo al bloqueo impuesto por el Gobierno de Estados Unidos contra Venezuela continúa hoy en todas las plazas del país, casi al término de la campaña mundial No Más Trump.

Hasta este domingo, los venezolanos estamparán sus rúbricas para repudiar las medidas coercitivas de Washington, las cuales generan pérdidas millonarias, así como la dificultad de adquirir insumos médicos y alimentos para atender las necesidades de la nación suramericana.

‘Remate este fin de semana para la recolección de firmas contra el bloqueo de Estados Unidos’, expresó el presidente Nicolás Maduro en una reciente alocución pública.

Aseguró en esa ocasión que más del 80 por ciento de los venezolanos han manifestado su rechazo a las medidas de la administración de Donald Trump, mediante esta jornada especial que se propone recolectar más de 13 millones de rúbricas.

El jueves último, el mandatario venezolano informó que se alcanzó la cifra de 12 millones de firmas recolectadas en la nación suramericana. ‘Los venezolanos dicen no más bloqueo, no más sanciones, no más agresión del imperio’, expresó.

Al respecto, anunció que la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez y el canciller Jorge Arreaza asistirán a la sesión de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York (Estados Unidos) desde el próximo día 17, para entregar al secretario general, António Guterres, el documento ‘con la verdad de la República bolivariana’.

A inicios de agosto, la administración de Donald Trump, a través de un decreto ejecutivo, aprobó nuevas restricciones contra la nación sudamericana, en las que se ordena congelar todos los bienes y activos venezolanos en el exterior, así como la prohibición de realizar transacciones comerciales y financieras.

Como parte de su campaña contra Caracas, Washington ataca continuamente al sector petrolero, impone castigos económicos a las autoridades del país y presiona a otras naciones latinoamericanas para que apoyen su postura.

En respuesta a esta arremetida, desde el pasado 10 de agosto se desarrolla la jornada mundial de recolección firmas, con el apoyo de movimientos sociales y políticos de varios países.

Como muestra del rechazo al decreto ejecutivo firmado por el presidente estadounidense, los venezolanos realizaron además una caminata y bicicletada, donde aseguraron ‘no permitir que la ofensiva imperial trunque el proceso de libertades logrado ahora’.

La bandera admirable, una gigantesca pieza de 50 metros de largo, recorrió las 22 parroquias (demarcaciones) de Caracas, también en protesta pacífica por el bloqueo impuesto por el Gobierno de Trump contra Venezuela.