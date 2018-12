Rafa Guillen estrena sencillo

@SAmigosCoLatino

El nuevo sencillo de RAFA GUILLEN es dedicado a su país natal EL SALVADOR y a todos los países latinoamericanos sedientos de un mensaje positivo.

Rafa Guillen se ha caracterizado por transmitir al mundo entero un mensaje a favor de su país. Vemos en sus publicaciones hashtags como #elsalvador #elsalvadortienetalento #pupusapower entre otros. Su estrategia de promoverse como artista y promover su música gira entorno a ganarse el corazón de sus hermanos salvadoreños quienes tienen ya mas de 15 años apoyando su música.

“Con esta canción pretendo consolidar mi sentir por El Salvador a quien le debo tanto. Me siento orgulloso de ser salvadoreño y disfruto mucho hablar bien de mi país. Aquí he recibido el apoyo que necesito, he luchado como todos.

He iniciado de cero muchas veces, pero me siento afortunado que la vida me ha presentado personas que me han ayudado a comprender que para lograr cumplir tus metas debes de trabajar duro, Que todos tenemos las mismas 24 horas y que el mas poderoso es aquel que sabe levantarse después de cada caída, aquel que aprende de sus errores, aquel que pone su conocimiento al servicio de los demás.” Comenta Rafa decidido a continuar con su travesía musical