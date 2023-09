“Queremos traer un entrenador que haga a los jugadores mejores”

Rebeca Henríquez

El director de selecciones de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Diogo Gama, habló este martes sobre la situación en la que se encuentra la Selecta, luego de la salida de Hugo Pérez, ex técnico de la azul y blanco. El portugués dijo que en una semana se presentará al nuevo cuerpo técnico y reveló que la decisión de remover a Pérez se tomó antes de la Liga de Naciones de CONCACAF.

“Puedo decir con mucha seguridad y tranquilidad que la decisión de sustituir al staff técnico viene de un proceso, la decisión ya estaba tomada. Es muy importante entender que ha hecho Hugo, ha sido una persona muy importante y fundamental del fútbol salvadoreño”, explicó el portugués.

De acuerdo a Gama, la Selecta no era “una selección de todos” con Hugo a la cabeza, pero tenían la percepción y no la certeza, porque las decisiones que iban a tomar se debían hacer de una forma muy ponderada. “El trabajo de Hugo fue fundamental y muy importante, pero ahora es el momento de dar continuidad a su trabajo y dar continuidad no es que Hugo siga, porque ha hecho las cosas muy bien, pero ahora necesitamos que otras personas hagan cosas diferentes”, destacó.

Según Gama, su llegada como director de selecciones a la federación significa un ciclo nuevo, que aún con ello, la salida de Pérez no significa que los problemas que existen en el fútbol salvadoreño desaparezcan, por lo que destacó que “la selección tiene que representarnos a todos, todos tenemos que tener orgullo por la selección”.

La decisión de remover a Pérez como técnico de la azul y blanco, de acuerdo a Gama, ya estaba tomada, pero no había sido comunicada. Dentro de este mismo proceso no buscaron a un nuevo técnico, sino un perfil de la persona que necesitan, sin embargo, no mencionó a ninguna figura en particular.

“No estamos buscando un entrenador que sepa de la liga, que sepa lo que es competir en CONCACAF, queremos traer un entrenador que haga los jugadores mejores. Definimos un perfil, no nombres y bajo ese perfil lo que definimos que es importante para nosotros es que sea alguien que tenga experiencia internacional, un entrenador formador, pero que al mismo tiempo sea un entrenador moderno”, insistió.

En síntesis, Gama dijo que “si queremos una historia diferente tenemos que cambiar la forma de hacer las cosas, no de palabras, sino, de acciones y al mismo tiempo tiene que haber una responsabilidad de todos porque si no asumimos las cosas nunca las vamos a cambiar. No es porque Hugo se va y viene un nuevo entrenador que de repente todo es perfecto”.