“Queremos ayudar a Dembélé”, asegura Valverde

Barcelona/España/AFP

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró el lunes que en el club azulgrana quieren “ayudar a Dembélé”, tras su última muestra de indisciplina llegando tarde a entrenar el domingo.

“Ha ocurrido alguna circunstancia que intentaremos resolver desde el punto de vista interno, intentaremos afrontarla de la mejor manera posible, intentando ayudar al jugador, porque es jugador que tiene muchísimo talento”, dijo Valverde en rueda de prensa.

“Lo que queremos es ayudarle, es un jugador joven que tiene una carrera larga por delante y lo que queremos es sacar lo mejor de él porque sabemos que cuando él está bien nos puede dar mucho”, añadió el técnico azulgrana en la víspera del partido de Liga de Campeones contra el Tottenham.

Dembélé, al que Valverde había dejado fuera de la convocatoria para el partido de Liga contra el Betis el pasado 11 de noviembre por no presentarse a un entrenamiento, volvió a llegar dos horas tarde el domingo a la práctica, ejercitándose en solitario.

El extremo francés volvió a incurrir en una falta de disciplina, al día siguiente de lucirse en el partido contra el Espanyol (4-0), en el que, incluso, marcó un gol.

Valverde, que afirmó no saber muy bien como explicar el comportamiento del francés, consideró que “tenemos una forma de hacer las cosas aquí dentro, una forma de comportarnos que intentamos que sea igual para todos”.

“Lo que intentamos es ayudar a los jugadores porque queremos que ellos nos ayuden a nosotros”, añadió el técnico azulgrana, que advirtió que habrá cambios el martes frente al Tottenham.

“Mañana habrá algún cambio porque no se me escapa que como estamos clasificados es posible que dé respiro a algunos jugadores”, dijo Valverde, adelantando que “Luis Suárez seguro que no va a jugar” para evitarle jugar dos partidos en tres días, cuando todavía arrastra algunas molestias.

“Lo importantes es que los jugadores que salgan al campo salgan motivados”, añadió el técnico azulgrana, dejando claro que “nuestra intención es salir a ganar”.

Respecto al encuentro del martes, que el Barça afronta ya como seguro primero del grupo B, mientras el Tottenham se juega la segunda plaza de a llave, Valverde afirmó que “esperamos un partido duro y complicado desde los puntos de vista físico y táctico porque la clasificación de ellos está en juego”.