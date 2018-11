¿Qué piensa de la campaña sucia?

Nelson López*

El capitalino-

Mire, es más vieja que Matusalén y yo creo que no afecta porque casi siempre la han hecho y pienso que a quienes la hacen no les da mucho resultado porque ya van dos gobiernos del Frente y las campañas sucias las hicieron contratando expertos que no sirvieron de nada, o más bien, para nada. No ve que hasta le querían dar varios miles de dólares a las ex del expresidente Funes, para que dijeran que les daba duro… y por gusto.

El santaneco-

Yo pienso que es pura cobardía y tradición de la gente de derecha, que se esmera buscando la manera de desacreditar a más no poder a otros candidatos con solo que las encuestas los eleven, aunque los champeros digan que no les importa porque el partido hace sus mediciones exactas y animadoras. Lo más triste es que se gastan millonadas y nosotros aquí más empobrecidos.

El migueleño-

Aquí todos pensamos que somos la cuna de la campaña sucia porque hasta para las de diputados y alcaldes nos atiborran de pleitos locos, con insultos y brujerías, a tal grado que aquí se dicen de todo, no ve que hasta el carnaval salió a bailar ya y todos están convencidos que se le denomine “Devuelvan lo robado” porque les ha gustado el nombre y casi la mayoría de los migueleños piensan que solo así devolverán lo robado.

El chalateco-

Con mi familia pensamos que es lo más tonto creer que nosotros nos vamos a dejar ir por puros chambres y se imaginan quizás que no vamos a hacer nuestro propio análisis y la verdad es que no somos dundos de la cabeza por muy chalatecos que seamos y que con solo que nos digan que somos cheles y ojos verdes nos van convencer. Lo mejor es que dejen esas locuras de campañas sucias y nos convenzan con propuestas.

El vicentino-

Yo pienso que mejor no hagan eso porque a nosotros nos causaron mucho daño con lo del río Acahuapa, la campaña sucia era que quien atravesaba el río salía al otro lado caminando coqueto y se hacía del otro equipo y nos daba cólera porque siempre fuimos de El Independiente, nunca fuimos del otro equipo, así que desde aquí gritamos ¡alto a la campaña sucia! Y si siguen así vamos a votar por el candidato a presidente que no la haga.