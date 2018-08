Progresos en el combate de incendios en California gracias a tregua en el tiempo

Clearlake Oaks / Lake Elsinore / AFP

Josh Edelson / con David McNew

El tiempo dio una pequeña tregua y permitió avances en el combate de los incendios de California, pero el pronóstico para el resto de la semana no es prometedor.

Se mantendrá muy caliente y con mucho viento -un cóctel perfecto para los incendios- hasta por lo menos el sábado en la noche, dijo la oficina del Servicio Meteorológico Nacional en Sacramento.

“Humo y neblina continuarán impactando #norcal [Norte de California]. Temperaturas más calientes y el aumento de condiciones para incendios preocupan hacia el final de la semana”, indicó la agencia en Twitter.

Unos 14.000 bomberos, incluidos refuerzos de Australia y Nueva Zelanda, ayudan a combatir la veintena de focos activos en todo este estado de la costa oeste de Estados Unidos, muy propenso a los incendios.

El Mendocino Complex, compuesto por dos focos ígneos, Ranch y River, arrasó en menos de dos semanas con 121.440 hectáreas, casi el área de la ciudad de Los Ángeles, según un reporte oficial divulgado el miércoles de mañana.

El lunes se convirtió en el mayor de este estado desde que se comenzó a llevar la estadística hace un siglo.

La agencia de combate de incendios Calfire reportó avances en el combate — 47% contenido frente a 34% 12 horas atrás-, principalmente gracias a esta tregua en el tiempo.

“Los vientos que cubren el área del fuego en humo causaron temperaturas inferiores a las pronosticadas”, indicó Calfire el martes por la noche.

“La disminución de la temperatura permitió a las cuadrillas continuar un trabajo valioso para contener el perímetro del incendio, lo que desaceleró el crecimiento del fuego”, agregó.

Los equipos aprovecharon las temperaturas más bajas para aumentar las líneas de contención.

Las labores fueron apoyadas por helicópteros y aeronaves -incluidos gigantescos aviones DC-10 y 747– lanzando agua a las llamas.

– “Pelos de punta” –

De los dos focos que componen el Mendocino, River está contenido en 81%, quemando un área de casi 20.000 hectáreas, mientras que Ranch ha crecido a más 101.000 hectáreas y está apenas 46% contenido.

“La porción norte del Ranch Fire permaneció activa en la madrugada, expandiéndose más hacia el Bosque Nacional de Mendocino” en densas áreas coníferas. “Los bomberos trabajaron diligentemente en el borde sur y sureste para aumentar la contención y continuar protegiendo las comunidades en esas áreas”.

Las autoridades ordenaron la evacuación de miles de personas. Algunos han podido volver a sus hogares, no Jay Michael y Gretchen Fritsch, que están con “los pelos de punta”, según dice él, solo de pensar en lo que puede pasar con su casa en Clearlake Oaks.

“Esto me da mucho miedo”, dijo a la AFP Michael, que tan solo en lo que va de año ha sido evacuado tres veces.

“Siento que mi casa todavía está allí, mi instinto me dice que todavía está allí”, siguió esperanzado. “Es todo lo que tenemos, no tenemos nada más. Compramos la casa, ya la pagamos. No tenemos un plan B. No tenemos seguro, así que da miedo”.

El Mendocino Complex arrasó ya con 221 estructuras, incluidas 116 residencias y amenaza a otros 10.300 inmuebles.

A algunos evacuados se les permitió volver a sus casas.

– Incendios en 11 estados –

El incendio Carr, que arde cerca de la ciudad de Redding, ha arrasado 70.000 hectáreas desde que comenzó el 23 de julio. Dejó hasta ahora siete fallecidos.

El miércoles de mañana estaba contenido en 47%.

Otro gran incendio, Ferguson, ha dejado dos fallecidos y forzó el cierre de parte del turístico parque nacional Yosemite. Está 43% controlado.

Pero los incendios forestales no azotan solo California.

Solo el lunes, 127 focos ardían en 650.000 hectáreas de tierra en 11 estados, indicó el Centro Nacional de Incendios.

En el sur del estado, cerca de San Diego, cientos de personas fueron desplegadas para combatir el llamado incendio Holly, que crece rápidamente en el parque nacional Cleveland.

El lunes, el Pentágono anunció que enviaría 200 soldados para asistir a los bomberos en los estados del oeste del país, mientras que la Guardia Nacional (fuerza de reserva) desplegó a 1.000 soldados en California, 450 en Oregon y 170 en el estado de Washington.