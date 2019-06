PROES expresa “preocupación” por la forma de gobernar de Nayib Bukele

Doris Rosales

PROES cuestionó la decisión del gobernante de suprimir algunas secretarias de estado. “Esto se enmarca dentro de sus facultades como Primer Mandatario, pero no puede violentar los derechos de cientos de personas despedidas sin haberse evaluado los procesos de contratación, la idoneidad para los cargos y el desempeño laboral”, acotaron. Además, calificaron de “arbitrarias” las acciones cometidas por algunas autoridades del gobierno, pues “estas constituyen un retroceso en materia de derechos humanos”.

“Nos parece preocupante el hecho de que se hayan cerrado esas secretarías, se haya despedido sin ningún proceso o procedimiento legal de acuerdo a las normas laborales”, expresó Alfonso Gaultier.

Por otro lado, se criticó la forma en el que el mandatario gestionó y comunicó los despidos. “Nos parece inapropiado, son procedimientos formales y legales que tienen que hacerse. No estamos con el criterio de que él no pueda despedir, puede despedir, pero no puede hacerlo de esa manera, porque afecta a las personas y la institucionalidad del país, la legalidad del país”.

Los miembros de PROES dijeron que les parece “incorrecto estimular sentimientos de odio” hacia las personas despedidas y sus familiares, porque estos tengan una “vinculación directa o indirecta con el FMLN”. “Pertenecer a un partido político y laborar en el Estado, es parte de los derechos ciudadanos”, ya que ninguna ley tipifica esta situación como un delito. “Precisamente por eso el presidente no tiene impedimento legal para nombrar parientes en varias dependencias, como ya lo ha realizado y es de conocimiento público”, se expresó.

Frente a esto, PROES hizo un llamado a las personas despedidas para que dichas acciones sean denunciadas ante la Organización Internacional del Trabajo.

Por otro lado, se hizo alusión al nombramiento de funcionarios que han sido cuestionados por algunas instituciones, “cuyos casos deben ser revisados por el Presidente de la República”. Entre ellos se mencionó al Director de Centros Penales y al ministro de Defensa. “Asimismo, existen algunos nombramientos que han sido erróneos, de personas que no tienen la capacidad, que no han tenido la experiencia y están actualmente desempeñando cargos, incluso de altos directivos, en la estructura del Estado. Se debe revisar si son funcionarios adecuados y qué van a hacer avanzar el desarrollo del país”, se acotó.

Finalmente, se denunció el acoso laboral que están sufriendo “los empleados del gobierno, que aún no han sido despedidos”. “Hemos recibido denuncias que personal técnico del ministerio de Educación está sufriendo acoso, en el sentido de que les están exigiendo y presionando para que firmen sus renuncias”.

Frente a esto PROES instó a los empleados a no renunciar, porque de esa manera “ellos solos estarían anulando todos sus derechos laborales”.