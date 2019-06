Despidos arbitrarios que violentan códigos y reglamentos laborales: Nelly Valladares

Gloria Silvia Orellana

Nelly Margarita Valladares, que hasta el 5 de junio, fungió en el cargo de Oficial de Asuntos de Género del Ministerio de Relaciones Exteriores, calificó de arbitrario su despido, por orden expresa del Presidente de la República, Nayib Bukele, por lo que pidió justicia y reivindicación de sus derechos laborales.

“Mi cargo es de mando a nivel intermedio, que está bajo la dependencia del viceministerio para los Salvadoreños en el Exterior, por tanto, por ser mando intermedio y no estar como asesora, ni como directora general, no es un cargo de confianza. Mi contrato se paga con fondos del GOES,” aclaró.

En cuanto a su trabajo, explicó que fue contratada para crear la Oficina de Asuntos de Género, en el año 2015, que se sometió a un proceso de entrevistas y pruebas psicológicas, para asumir el cargo de Oficial de Asuntos de Género, desde el cual se dedicó a implementar y dar vida a la Ley de Igualdad, Equidad y Erradicación de la Discriminación contra las Mujeres y crear las Unidades de Género.

“Mi función fue específicamente aplicar la tranversabilidad del enfoque de género, en el quehacer internacional, atendiendo los casos de violencia y discriminación contra las mujeres empleadas de la institución. Cuando inicié no tenía ni un escritorio donde sentarme y creamos infraestructura, hemos sido reconocidas institucional e interinstitucionalmente. Como lo hizo el pasado mes de mayo el PNUD, que nos dio el nivel Plata a la institución por los logros”, expresó.

Sobre su despido, comentó que fue llamada a una reunión en la oficina, por el nuevo jefe del gabinete, César Edgardo Martínez, quien se hizo acompañar del Director General de Recursos Humanos, Directora General de Asuntos Jurídicos y Directora General del Servicio Exterior, quienes fueron testigos, que de forma verbal, se le anunció cesaba en sus labores e hiciera entrega de todos los bienes asignados.

“¿Cuál fue la causa de mi despido?, ser hermana de Nidia Díaz. Cuando yo pregunté las causas o argumentos por los que me despedían, no me dieron respuesta, solo que cumplía instrucciones del presidente de la República (Nayib Bukele) y la canciller (Alexandra Hill), en esa mesa, donde están reunidos y me hicieron llamar, no tenían mi expediente, ni mi curriculum, no había sido evaluada mi plaza, ni se me dijo si había cometido una infracción; fue el director de recursos humanos, quien me acompañó a mi escrito y no pude ni apagar mi computadora y solo hicieron un acta general para entregarlo todo. Yo he estado llegando posteriormente con mi abogado, porque no quiero que aleguen, abandono de trabajo”, específico.

Asimismo, lamentó la forma arbitraria y humillante que ha empleado la administración Bukele, para despedir al personal, violentando reglamentos internos, la Ley de Servicio Civil y otros cuerpos normativos de derechos laborales y de derechos humanos. Ya que su contrato establece disposiciones para una destitución.

“En el caso de mi hija, Karla Valladares, ella trabaja en el Servicio Exterior, como asistente administrativa en la Embajada de El Salvador en Roma. Ella tiene seis meses de embarazo, sin embargo, ha sido despedida, es una total arbitrariedad del Presidente Bukele, porque violenta las leyes que se establecen la protección de la mujer embarazada, y con esto que está sucediendo, Karla corre un gran riesgo de perder su bebé, por todo ese daño moral, psicológico, de los troles seguidores de Nayib Bukele, que son altamente dañinos, por lo que pido justicia”, puntualizó.