Primera División inconforme por extensión del mandato de la Comisión Regularizadora de FESFUT

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

La Primera División de fútbol de El Salvador, en representación del vicepresidente, Héctor Salazar, comunicó su inconformidad ante la extensión del mandato de la Comisión de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), por parte de la FIFA, ya que no hay avance en los procesos.

“Como Primera División hemos visto con preocupación que después de un año de gestión esta comisión no ha podido llevar a cabo los mandatos por los que vino, el único que ha podido desarrollar es la gestión diaria del fútbol nacional la parte administrativa y operativa, pero no hay ninguna innovación al respecto”, recalcó Salazar.

El vicepresidente de la liga mayor aseguró que respecto a los cuatro apartados más estipulados por FIFA, no ha tenido información de avance en su ejecución, por lo que lamentó que no hayan, hasta la fecha, llevado a cabo los cuatro mandatos restantes “bajo la excusa” de que la Fiscalía General de la República (FGR) sustrajo documentación de la federación.

De acuerdo a Salazar, la FIFA ha cometido el “error” al permitir que la comisión no avance en los demás puntos y en esta ocasión en la auditoría que tienen pendiente, por lo que consideró que deberían delegar un encargado, ya sea de la federación internacional o de CONCACAF para verificar la situación en la que se encuentra la regularizadora.

“Vamos para otro año en el cual el fútbol está de una manera irregular, porque tenemos una comisión con la cual está intervenido el fútbol nacional. Desde que ellos están no ha habido ninguna mejora, no solo el tema del LMF también la selección, los resultados hablan por sí solo”, acotó.

El representante de primera división señaló que ya no tendrán una posición pasiva y permisiva, sino que tendrán una posición más proactiva para que el fútbol nacional mejore. Además, aclaró que no están en contra de la comisión ni mucho menos en discordia, pero recalcó que el rumbo que lleva el fútbol bajo la dirección de la comisión es un aspecto en el que no están de acuerdo.

El presidente de 11 Deportivo recalcó que los resultados hablan por sí solos y se refirió a las estadísticas del último año que ha tenido la selección nacional de Hugo Pérez. Además, hizo énfasis en el microciclo que estaba programado para esta semana del cual no se dio a conocer del porqué se canceló, pero dijo que “si a nosotros nos exigen orden, nosotros vamos a exigir orden también”.

El directivo de los aurinegros también criticó el resultado de los equipos locales en la Copa Centroamericana de CONCACAF y lo catalogó como el “reflejo de cómo se encuentra el fútbol” nacional, por ello culpó la Comisión de Regularización y al estratega de la selecta por el “desorden”.