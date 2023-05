Primera División finaliza Clausura 2023 por “aspectos económicos”, dice Sáenz Marinero

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El presidente del Comité de Regularización de la Federación Salvadoreña de Fútbol (FESFUT), Humberto Sáenz Marinero, se refirió en El Gráfico TV ala decisión de la Primera División de dar por finalizado el torneo Clausura 2023, en el cual aseguró que, a pesar de ser la máxima autoridad, no tiene injerencia sobre las decisiones de las comisiones, y que la cancelación se debe a un tema plenamente económico, y que no sé sabe qué pasará con el estadio Cuscatlán. De acuerdo a Sáenz Marinero, la primera propuesta a la liga fue jugar a puerta cerrada para que deportivamente se definieran las posiciones, por el hecho de que no había garantías de que el suceso, que dejó un saldo de 12 personas fallecidas y más de un centenar de lesionados, no se volvería a repetir, alternativa que no fue aceptada. También existió la opción de que los equipos jugaran solo con la afición local o la posibilidad de jugar los partidos fuera del país; sin embargo, no fueron aceptadas.

En el punto 11, de la postura que dio el Comité de Regularización en relación a lo sucedido, se menciona que cualquier alternativa que se presentara debía contener como premisa fundamental la seguridad de los aficionados, algo por lo que debía realizarse un diagnóstico actual del estado de los estadios y una propuesta de los clubes de seguridad, otro aspecto que se dificultaba dentro del calendario del Clausura.

El presidente afirmó que la decisión del rumbo del torneo fue únicamente de Primera División, y que el comité, junto a FIFA y CONCACAF solo avalaron la postura final. Dentro de la misma recae la interrogante de qué sucederá con el tema de los contratos de los jugadores, ya que según mencionó, los mismos no cumplen con los estándares internacionales, y la regularización de la misma se dará en un futuro.

Sáenz dijo que en la decisión que tomó La Primera prevaleció el tema económico, una resolución en colectivo en la cual FAS fue el único equipo que manifestó estar en desacuerdo. Debido a que, sin taquilla los equipos no podrían saldar salarios u otro tipo de costo que se presente en el torneo.

Nuevamente, la falta de sedes deportivas propias es uno de los aspectos que también influyó para que La Primera dejara sin continuidad el torneo, ya que el Cuscatlán es la única localidad donde las finales se llevan a cabo, y al no saber qué pasará jurídicamente con el recinto también habría incertidumbre en ese aspecto. Respecto a la injerencia que pueda o no tener el Comité de Regularización sobre la decisión de la Primera, mencionó que: “Tenemos la genuina intención de que la federación funcione de manera institucional, como entendemos que siempre debió haber funcionando, que las comisiones funcionen con independencia, así como yo siendo presidente no puedo ir a la comisión de árbitros a decirle a qué árbitro debe designar, tampoco puedo ir a la comisión disciplinaria cómo debe sancionar. Estamos designando profesionales que queremos que actúen de forma independiente”, destacó.