Presidente de Colombia anuncia retiro de reforma tributaria

Bogotá/Prensa Latina

El presidente de Colombia, Iván Duque, solicitó este domingo al Congreso retirar el proyecto de ley de Solidaridad Sostenible (reforma tributaria), ante las movilizaciones populares con saldo de 10 muertos por la represión policial.

En una alocución al país, Duque pidió tramitar de forma urgente una nueva propuesta fruto del consenso y evitar la incertidumbre financiera, la cual, a su juicio, resulta una necesidad para enfrentar la crisis económica derivada de la pandemia de la Covid-19.

‘La reforma no es un capricho, es una necesidad. Retirarla o no, no era la discusión, la verdadera discusión es poder garantizar los programas sociales como el ingreso solidario que beneficia más de 3,4 millones de hogares’, precisó.

Otros proyectos en el sector de la educación, apoyo al empleo formal, entre otros actualmente en ejecución, serían beneficiados con una reforma tributaria, enfatizó el mandatario colombiano.

Reveló que dialogó en los últimos días con representantes de partidos políticos, la sociedad civil, alcaldes, gobernadores y líderes del sector empresarial, ‘quienes aportaron valiosas ideas para lograr esa financiación sin afectar a la clase media y a los más vulnerables’.

Anunció un consenso en temas sobre aplicar de forma temporal una sobre tasa de renta a las empresas y personas con mayores ingresos, prorrogar el impuesto al patrimonio, incrementar aranceles a los dividendos y profundizar en programas de austeridad del Estado.

Desestimó un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) para bienes y servicios, y aquellas personas que no pagan renta serán eximidas de ese tributo.

El anuncio de Duque llega en medio de una crisis popular en el país, debido a la represión policial y militar contra los manifestantes que rechazaron la reforma tributaria y desde el 28 de abril tomaron las calles de forma pacífica para exigir su retiro.

Violaciones de derechos humanos, muertos, detenciones arbitrarias, lesiones en los ojos fueron denunciadas dentro y fuera de Colombia.

La organización no gubernamental Temblores informó sobre 851 casos de violencia policial, entre ellas 10 fallecidos; 18 casos de disparos con armas de fuego; ocho personas con lesiones en los ojos; 655 detenciones arbitrarias, entre otros hechos ocurridos hasta el 30 de abril.

Según esa organización, al cierre del 1 de mayo ocurrieron 78 actos violentos cometidos por fuerzas policiales durante las marchas, de esa cifra un muerto en Cali y Bogotá, y dos en la Calera (Cundinamarca), de forma preliminar porque aún evalúan otras muertes.