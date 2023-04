Presidente de Asamblea expresa “ignorancia” con su discurso de bienvenida a youtubers: Vicente Cuchillas

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

El docente de la Universidad de El Salvador, Vicente Cuchillas, dijo en el espacio de entrevista “Encuentro Con Julio Villagrán” que, con el discurso vertido por el presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, el martes, cuando dio la bienvenida a los youtubers y generadores de contenido, así como su acceso y acreditación, expresa ignorancia al pretender imponer una idea de periodismo alejada de su significado.

“Este tipo de comunicación (youtubers) con el periodismo son dos cosas diferentes, el presidente de la Asamblea expresa una total ignorancia (por su discurso en la Asamblea el martes, donde dio la bienvenida a los youtubers y con el mismo acceso y acreditación), desconoce qué es el periodismo y pretende imponer a la ciudadanía una idea de periodismo que está totalmente alejado”, enfatizó el catedrático.

Es de recordar que, por invitación del presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, los youtubers y generadores de contenidos en redes sociales tienen acceso a las instalaciones para dar cobertura al quehacer legislativo. De hecho, el martes recién pasado fue el primer día en que los youtubers asistieron al Congreso.

“Es importante definir lo que se dio el martes, yo lo catalogo como un show mediático que no era necesario, se debía estudiar más la razón o forma de presentar a los comunicadores (youtubers) ante la prensa y opinión pública en la Asamblea. Ese interés de querer hacer ese espectáculo pretende desviar la atención”, dijo Cuchillas.

El docente consideró que es importante la comunicación en la nueva era digital, y los youtubers también forman parte de la comunicación general. “En lo personal he tratado de hacer un análisis más mesurado, no satanizar la labor de los youtubers e influencers”. Sus declaraciones fueron en el sentido de que conoce de egresados de la universidad que utilizan el formato para hacer comunicación social, pero ciertos personajes “son parte de los troles que tiene el gobierno”, entre ellos Roberto Silva, quién ha estado bajo prisión.

Justamente, Silva estuvo en prisión por expresiones de violencia contra las mujeres. Específicamente en contra de Karina Sosa y Daniela Genovés, ambas del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

“A la cabeza está Roberto Silva, que ha estado preso y yo creo que lo representa muy bien, un personaje que en su forma de comunicarse ha usado hasta la vulgaridad, el irrespeto y precisamente por eso ha estado preso y sale no por un acto de justicia, sino porque es cercano al oficialismo y goza de esos privilegios; no porque este sujeto debería de estar preso”, destacó Vicente Cuchillas.

El periodismo es una profesión, “y estos diputados que han expresado que los youtubers podrían ser el reemplazo del periodismo, expresan, en principio, una ignorancia; segundo un irrespeto. El mensaje que se le está dando (a los periodistas) es que como profesionales no importan, es un mensaje muy negativo”, agregó.

“Lo que el Gobierno necesita son comunicadores que lejos de hacer auditoría ciudadana, formen un club de aplausos, pero eso no es periodismo. Por eso es que he dicho que en el caso de El Noticiero y Diario El Salvador, eso no es periodismo. Eso a lo que llega es a comunicación institucional porque ahí vemos un planteamiento oficial. Que utilice técnicas periodísticas ese es otro pisto”, concluyó el docente.