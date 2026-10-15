Presidente cubano denuncia presiones de EEUU previo a voto en ONU

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La Habana/Prensa Latina

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, denunció este jueves las presiones estadounidenses internacionales previas a votación contra en bloqueo en la ONU.

«La crueldad del castigo colectivo que EEUU aplica al pueblo de Cuba es tan injustificable que, a las puertas de una nueva votación en la ONU sobre la resolución contra el bloqueo, presiona desesperadamente a naciones soberanas para que respalden su actuación genocida», denunció el jefe de Estado en la red social X.

Díaz-Canel calificó el despliegue sobre líderes y funcionarios como frenético, y acotó que estos sucesos son «la mejor evidencia de lo solos y aislados que están ante el mundo en su política contra Cuba, de la falta de un respaldo auténtico y de cómo la razón está de nuestra parte».

En pocos días la nación caribeña presentará en la Asamblea General de las Naciones Unidas su informe anual “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba”, texto que durante más de tres décadas ha sido respaldado por abrumadora mayoría de los países.

Angola: reclamo por fin de bloqueo a Cuba

El presidente de Angola, João Lourenço, destacó hoy el sostenimiento de la posición de su país en reclamo por el fin del bloqueo económico a Cuba, como parte de la acción diplomática de los últimos años.

Durante su mensaje sobre el Estado de la Nación, el mandatario significó que el tema ha estado presente en las intervenciones realizadas en las últimas Asambleas Generales de las Naciones Unidas, donde además la diplomacia angoleña defendió el multilateralismo y la reforma del Consejo de Seguridad.

“Abogamos por reformas más inclusivas, por una justicia reparadora para los africanos y afrodescendientes ante el crimen de la esclavitud, y por la solidaridad con los pueblos oprimidos”, dijo el jefe de Estado, que recordó igualmente la defensa de la paz y el derecho internacional.

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