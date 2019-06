Presidente Bukele suprime cinco secretarías, entre ellas Inclusión Social

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

En su primera reunión del Consejo de ministros, el presidente Nayib Bukele, anunció la desaparición de las secretarías de Inclusión Social, Transparencia, Técnica, Vulnerabilidad y Gobernabilidad, y anunció la creación de la Secretaría de Comercio e Inversiones y la de Innovación.

No obstante, en el momento de preguntas de los periodistas, sobre el destino de todas las personas que trabajan en esas dependencias, no se pudo concretar cuál será la disposición presidencial, sobre el tema, sin embargo, se conoció que algunas funciones y programas como Inclusión Social, podría ser retomada por el ministerio de Desarrollo Local.

Sobre la pregunta de los centros escolares que resultaron dañados por el sismo del 28 de mayo, señaló que de forma inmediata pedirán una reforma a la Ley del Presupuesto, para hacer una reorientación de fondos y así reparar las escuelas. No obstante, anunció una inversión educativa importante a futuro.

“Estamos preparando un proyecto masivo de intervención educativa, en donde vamos a requerir que todos pongamos de nuestra parte, un poco lo que hablábamos ayer, si seguimos haciendo las cosas, como se hizo este tiempo, tendremos los mismos resultados, pero lo que vamos hacer ahora es poner a toda la sociedad en conjunto de algo y allí incluimos a UNICEF, para trabajar de la mano con la empresa privada, ONGs, cooperación internacional, los organismos multilaterales y el Gobierno”, dijo.

El mandatario pidió a la Asamblea Legislativa que se ponga “a la altura de los nuevos tiempos y aprobar los proyectos de ley que sean enviados por este gobierno”, tras mencionar que trabajará junto a la sociedad, maestros, padres de familia, incluidos los estudiantes, para acercarse a un cambio de país.

“Tenemos que hacerlo con la educación y no lo vamos hacer solo reparando un par de escuelas dañadas, sino con una reforma masiva del sistema educativo, además tenemos que llegar a la cuarta revolución industrial, y no puede ser que más del 80 % de nuestras escuelas no tienen internet, la mayoría no tienen siquiera computadoras funcionales. El plan Un niño, una Niña una Computadora, al final resultó farsa en palabras del propio exministro de Educación, que dijo, que era una farsa , pues no le dieron una computadora a cada niño. No tenemos una educación que esté acorde al siglo 21, ni a los retos de la cuarta revolución industrial, no estamos enseñando las carreras del futuro, entonces la reforma debe ser masiva e inclusive entre el sector docente, que hay que capacitar para que puedan dar estas materias, que requieren los nuevos tiempos”, indicó.

Sobre la contratación de Nelson Fuentes, para un nuevo período como ministro de Hacienda, el mandatario manifestó que en conversaciones previas le aclaró que sería una diferencia “abismal”, con respecto al trabajo que realizó, para la administración de Salvador Sánchez Cerén.

“Es clara tu capacidad, creo que es innegable, conoces mucho de las finanzas del Estado y también los organismos financieros internacionales, se han sentido muy contentos con tu nombramiento y me lo han hecho saber. Pero, ahora tienes una doble tarea, este gobierno trabajará los domingos y los 365 días al año”, mencionó.

En cuanto a la orden presidencial de quitar el nombre del coronel Domingo Monterrosa, de la Tercera Brigada de infantería en San Miguel, felicitó al ministro de Defensa, por acatar la disposición tomada en su primer día, en la presidencia.

“Quería felicitarlo por el acatamiento a la orden que di ayer, creí que tenía que hacerla por escrito, pero me di cuenta que ya está cumplida, bastó el tweet, para acatar antes que se la enviara por escrito”, manifestó.