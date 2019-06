Presidente Bukele insta a construir un país de oportunidades

Yaneth Estrada

@caricheop

“Si nosotros no hacemos que nuestra gente vea la migración como una opción, no como una obligación y no construimos un país con oportunidades, seguiremos viendo este tipo de tragedias”, manifestó el Presidente Nayib Bukele, sobre la muerte de un migrante salvadoreño y su hija, cuando intentaban cruzar el Río Bravo, el pasado domingo.

El mandatario sostuvo que esta fotografía (padre e hija abrazado, a la orilla del Río Bravo) representa una tragedia, el dolor de miles de salvadoreños que se van, otros se quedan y de los que todavía no emigran, pero quieren hacerlo. “Acá queda, la duda de por qué Estados Unidos no los quiere y por qué su país los expulsó, fuimos nosotros quienes dijimos mantengámoslos en la ignorancia, no invirtamos en educación para tener mano de obra barata, donde un maestro educa a una comunidad y de paso paguémosle, con una lámina y luego nos pregúntanos, ¿porque pasa eso?, igual pasó con las maras hace treinta años”, dijo.

“La migración es el problema endémico, que nuestros países han tenido por haber olvidado a su población. Los ha dejado en el abandono, en la pobreza, en la marginación de todo tipo”, agregó. Bukele, recalcó que nunca se tuvo un Estado que garantice el bienestar de su población, por lo tanto, a este problema se suma la violencia, falta de empleo, servicio básicos, acceso al agua potable, a la luz eléctrica, baja inversión en educación, altos índices de corrupción y la exclusión social, política de salud.

Sin el “sueño Americano”

Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 años, y su hija Angie Valeria Martínez Ávalos, de 23 meses, se conducían de El Salvador hacia Estados Unidos.

Además, el mandatario salvadoreño, aseguró que comparte lo dicho por Donald Trump, Presidente de Estados, “ellos (los migrantes) no deben irse, ellos deben quedarse, con sus familias, en su tierra y tener opciones”.

La pregunta es por qué se arriesgan a cruzar ríos, fronteras, desiertos, a subirse en La Bestia (el tren), muchos niños son secuestrados para vender sus órganos y por qué se arriesgan a esto, “no es porque les da menos miedo eso que seguir aquí”, acotó.

La Procuraduría de Justicia de Tamaulipas, México, confirmó que ya entregó los cuerpos a la madre de familia, en Matamoros. Luego los cuerpos fueron llevados a la funeraria para ser trasladados el miércoles a Monterrey, Nuevo León y de ahí tomar un vuelo directo hacia San Salvador.