Presentan el documental “Israelismo” que cuestiona la narrativa del conflicto entre Palestina e Israel

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

El Salvador se convirtió en el segundo país de América Latina en presentar el documental “Israelismo”, un audiovisual producido por el ganador de dos premios Emmy, Brian Kates, como iniciativa de la asociación Jóvenes Salvadoreños por Palestina (JSP), a fin de concienciar en la sociedad salvadoreña acerca de la situación que se vive en el territorio medio-oriental.

La temática del documental refleja la experiencia de Daniel Chalfen, un judío británico que formó parte del ejército israelí cuando era joven, y quien luego defiendió la causa palestina. Los personajes cuestionan la narrativa tradicional que rodea el conflicto y abogan por una solución más justa y equitativa, la cual ha sido interrumpida por la división generacional que a través del tiempo moldea la comprensión del conflicto y su relación con Israel.

“Aquí estamos reunidos los jóvenes de la diáspora porque lo de Palestina debe dolernos aquí o en Europa o en África. No solo como palestinos, sino como humanos, como bien dijo Mandela: la libertad en el mundo es incompleta sin la libertad de los palestinos”, señaló la representante de los JSP, Randa Hasfura.

El audiovisual presenta la lucha por la libertad y los derechos del pueblo árabe a través de la conciencia del conflicto como uno de los principales temas a tratar, en una producción de Brian Kates ganador de dos premios Emmy, editado por el ganador de ese mismo galardón, Tony Hale, y con la producción de Nadia Saah y el nominado al Emmy, Daniel Chalfen.

Según la iniciativa de jóvenes, es importante hacer conciencia en la sociedad salvadoreña acerca de las raíces de la situación y sobre las formas que se pueden construir la paz tomando en cuenta que “no es un conflicto religioso ni milenario, sino que se trata de una colonización, limpieza étnica y un genocidio dirigido a la población Palestina desde 1948”.

También, se destacó que la problemática está arraigado desde la década de los 40’s, cuando se estableció el estado de Israel en el territorio palestino y se desplazó forzosamente alrededor de 700 mil personas.

“El Gobierno de Israel justifica sus ataques a Gaza debido a la presencia de Hamas, sin embargo, ataca y acosa a los palestinos también en Cisjordania. El 47% de palestinos en Gaza son niños menores de 16 años, los cuales nacieron en 2006 y no votaron en las últimas elecciones. Es importante notar que no han habido elecciones de 2006, y que Hamas no representa el pueblo palestino y no representa a la población de Gaza”, enfatizó la asociación.

El documental fue presentado por primera vez en Chile y en esta ocasión, se expuso en el Club Árabe Salvadoreño por la iniciativa de Jóvenes Salvadoreños por Palestina que promueve la justicia libertad y paz de los palestinos.