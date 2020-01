Presentadora de la BBC gana juicio por cobrar seis veces menos que un compañero

Londres / AFP

Una presentadora de la BBC que cobraba seis veces menos que su homólogo masculino ganó el viernes un juicio en Londres contra la radiotelevisión pública británica, contra la que se había querellado por discriminación salarial.

Un juzgado de cuestiones laborales consideró que la presentadora del programa de televisión «Newswatch» debería haber sido remunerada al mismo nivel que el presentador de un espacio similar titulado «Points of View».

Samira Ahmed ganaba 440 libras (575 dólares, 518 euros) por programa frente a 3.000 libras (3.920 dólares, 3.530 euros) para su homólogo Jeremy Vine. Ahmed reclamaba casi 700.000 libras de compensación.

«Ninguna mujer quiere tener que demandar a la empresa que la emplea. Me gusta trabajar para la BBC. Estoy encantada de que esto se haya resuelto», reaccionó en una declaración difundida a través del sindicato de periodistas británicos NUJ.

En su defensa, la BBC había argumentado que los dos presentadores no hacían el mismo trabajo: afirmó que «Newswatch» es un programa «relativamente marginal» del canal de noticias del grupo, mientras que «Points of View» es «extremadamente conocido» y se difundía en BBC One, canal principal de la cadena.

«Siempre hemos mantenido que los salarios de Samira Ahmed y Jeremy Vine no estaban determinados por su género. Los presentadores -tanto mujeres como hombres- siempre han cobrado más en ‘Points of View’ que en ‘Newswatch'», afirmó el grupo en un comunicado.

Y afirmó su compromiso con «la igualdad y la justicia salarial».

En 2018, una periodista de la BBC, Carrie Gracie, renunció a su cargo de redactora jefa en China para denunciar la brecha salarial entre hombres y mujeres. Después llegó a un acuerdo con la empresa.

En julio de 2017, la BBC reveló por primera vez los salarios anuales de sus altos cargos y presentadores estrella que cobran más de 150.000 libras. En esta lista de más de 200 nombres, sólo un tercio eran mujeres, con salarios muy inferiores a los picos alcanzados por sus homólogos masculinos.

Entonces su director general, Tony Hall, expresó su ambición de alcanzar la igualdad salarial en 2020.