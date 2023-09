Presentación de amparo ante Corte marcó semana en Guatemala

Ciudad de Guatemala/Prensa Latina

La presentación por parte del presidente electo Bernardo Arévalo de un amparo ante la Corte Suprema de Justicia para exigir orden constitucional, marcó en Guatemala la semana que hoy concluye.

Dadas las acciones promovidas por el Ministerio Público contra las elecciones, el abanderado del partido Semilla entró al organismo judicial para mediante el recurso legal pedir además la renuncia de la Fiscal General Consuelo Porras.

Acompañado de cientos de nacionales con banderas y pancartas, el actual diputado reclamó asimismo la renuncia del cargo del jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Rafael Curruchiche, y el juez Fredy Orellana.

“Este amparo está respaldado por la fuerza y el entusiasmo de la población guatemalteca, cansada de las artimañas de los corruptos y que anhela un futuro mejor”, expresó el sociólogo de profesión y académico.

Ante la multitud congregada, agradeció al pueblo por la compañía en defensa de la democracia, por estar con voluntad, energía, entusiasmo y “con la determinación de no rendirse ante estos corruptos que no cesan en el intento de no soltar el poder”, subrayó.

En momentos como este, delante de esta unidad, uno dice que deberían sobrar las palabras porque el pueblo ya habló alto y claro, ya dijo el 25 de junio y el 20 de agosto qué es lo que quiere, agregó el exdiplomático, amplio ganador en las urnas.

Guatemala quiere el cambio, recuperar la esperanza, el futuro, las instituciones de las manos de esas élites político-criminales corruptas que se han apropiado de ellas, aseveró el político.

Un día después, el Comité para el Desarrollo Campesino (Codeca) bloqueó al menos 19 puntos del país para insistir en el respeto a los resultados de los comicios y en la renuncia de Porras.

Otro de los reclamos de la jornada de movilizaciones fue una asamblea constituyente para construir un Estado popular y plurinacional.

Igualmente, Codeca rechazó el alza al precio del transporte aplicada en los últimos años de manera ilegal y oficializada dos semanas atrás por la municipalidad de Guatemala.

Los presentes instaron a una solución integral a la grave situación de la movilidad urbana en la urbe, mientras divulgaron mediante megáfonos “Porque la lucha está vigente, Codeca está presente” y “El pueblo unido jamás será vencido”.

En medio de tal contexto, el mandatario de la nación, Alejandro Giammattei, viajó a Nueva York, Estados Unidos, para participar en la 78 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Allí el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, condenó que “en Guatemala hay riesgo de un golpe”, por lo cual el jefe de Estado de esta tierra del quetzal resaltó su compromiso a ceder el cargo el 14 de enero de 2024.

Arévalo, a la espera de que la situación de incertidumbre se aclare por vía de las acciones legales interpuestas, propuso reanudar el proceso de cambio de Gobierno el próximo lunes con las reuniones de trabajo sectorial.