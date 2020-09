“Precisa acuerdos entre Gobierno y sector privado para evitar iliquidez”: FUSADES

@DiarioCoLatino

La Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (FUSADES) consideró necesario lograr acuerdos entre el Gobierno, sector privado y sociedad civil para implementar medidas económicas responsables para evitar llegar a problemas de iliquidez o una crisis fiscal.

“La situación fiscal delicada hace imperativo lograr estos acuerdos y evitar recurrir a medidas desesperadas para obtener fondos a corto plazo, pero que hundirían al país en una crisis de mayor magnitud”, señaló.

Según la Fundación, “el alto endeudamiento adquirido o por adquirir por la pandemia ponen en una trayectoria de insostenibilidad la deuda en el futuro cercano, aumentando la probabilidad de un default si el acceso a financiamiento en los mercados internacionales se corta”.

Señaló que “a corto plazo el Gobierno ha tenido y seguirá recibiendo cuantiosos recursos para la pandemia, que hacen poco probable que haya un default o un problema grave de liquidez en el segundo semestre de 2020”.

No obstante, resaltó que hay factores que presionan la expansión del gasto y que podrían comprometer la liquidez del Gobierno, aun a corto plazo.

“Existe la tentación de ocupar fondos que han sido aprobados para la emergencia para financiar nuevos gastos, o para llenar las brechas fiscales estructurales, que no estaban contempladas”, indicó FUSADES, la cual aseguró que no se han hecho los suficientes esfuerzos para generar ahorros por el lado del gasto, lo que se ha aunado a la falta de transparencia y claridad de las erogaciones, falta de planes y presupuestos y exceso de gasto en rubros no prioritarios.

“Esto aumenta las probabilidades de tener problemas de liquidez, aun en el corto plazo, aunque los recursos disponibles o que se recibirán probablemente trasladarán el problema al 2021”, agregó FUSADES, en el estudio Impacto del COVID-19 en la liquidez del Gobierno.