Precandidato del FMLN pide a la Asamblea Legislativa: ¡Ábranle la puerta al Pueblo!

Nacionales

@DiarioCoLatino

El exdiputado y miembro del Concejo Nacional del FMLN, Manuel Flores, exhortó a la Asamblea

Legislativa que abra las puertas al pueblo salvadoreño, pues muchas comunidades y sindicatos

llegan a dejar propuestas de ley y no son escuchados.

Esta afirmación surgió luego que el presidente del Primer Órgano de Estado, Ernesto Castro,

anunciara que abrió las puertas a los youtuberos y generadores de contenido. Ante esto, Flores

reaccionó: “Estoy de acuerdo que abran al pueblo, pero cuando el pueblo llega y quiere presentar

una propuesta lo que lo reciben es con barricadas”, dijo durante la entrevista en Pulso Ciudadano.

Hace seis meses, la diputada del FMLN, Dina Argueta y la diputada de Vamos, Claudia Ortiz,

denunciaron que la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa acordó que el pueblo no puede

entrar al recinto legislativo a presentar piezas de correspondencia, y menos a dar declaraciones en dichas instalaciones.

“Quiten las barricadas, hagan la propuesta. Ahí llegan lideres sindicales, sociales y no los reciben,

no pueden entrar a la casa del pueblo. Si es la casa del pueblo, es todo el pueblo, no solamente lo

que son afín al gobierno. La gente llega y lo que encuentran es una barricada”, reveló el

exparlamentario.

A la Sesión plenaria número 103, llegaron cerca de 35 youtuberos y generadores de contenidos que se retiraron antes de que terminara el receso. Para Flores, estas personas se fueron rápido

“porque no le hallaron lógica. Se necesita técnica para hacer una nota periodística, pero en este

caso la Asamblea no es para hacer contenido (de youtuberos)”.

El exparlamentario lamentó que no se le permita al pueblo salvadoreño entrar al recinto

legislativo; pero sí permiten lleguen algunos personajes violadores de derechos humanos, o

aquellos que usan las palabas vulgares, o que denigran a la mujer, “y muchos saben a lo que me

refiero: youtuberos condenados por misóginos, ahí estuvieron diciendo que van a editar que no se escuchen mal las palabras, ahí están los videos donde hay ataques viscerales de esa gente. Una

cosa es comunicar, otra es informar y otra denigrar”.

Recientemente el youtubero Roberto Silva estuvo preso por expresiones de violencia hacia la

mujer contra la diputada del FMLN Karina Sosa y la candidata del FMLN, Daniela Genovés.

Hace unos días Silva quedó libre y con trabajo social.