“Ponerle impuesto a la remesa es injusto”: Mavin Aguilar

El analista político Marvin Aguilar destacó que la reciente firma de acuerdos con el Organismo Internacional de Energía Atómica por parte del Gobierno tiene como objetivo desviar la atención de la propuesta del vicepresidente Félix Ulloa de “reorientar” una parte de las remesas.

Aguilar consideró injusta esa propuesta, ya que las remesas suelen destinarse a necesidades básicas de quienes las reciben. “Ponerle impuesto a la remesa además de injusto es estúpido, porque la gente que lo recibe con eso compra las cosas que no puede porque no encuentra trabajo o que si trabaja no le alcanza”, dijo.

Además, señaló que el Gobierno tiende a presentar anuncios poco veraces para distraer de otras problemáticas, lo cual genera una percepción de avance ficticio en el país. “El error está en dar por sentado que ya está pasando las cosas. El Gobierno anuncia cosas como si fueran ciertas. Al día de hoy se puede sacar un listado de cosas que se han anunciado y no se han hecho”, afirmó.

En cuanto a la posible construcción de una planta nuclear, Aguilar advirtió sobre los desafíos financieros y logísticos que implicaría, así como la falta de personal capacitado. Estima que el proyecto podría costar entre $5,000 y $10,000 millones y llevaría alrededor de 10 años completarse.

Aguilar también destacó que el éxito del presidente Nayib Bukele se debe a haber elevado la dignidad de muchos salvadoreños al hacerles creer en el progreso del país a través de «mega obras”.

«El éxito de Nayib Bukele es que le ha logrado levantar la dignidad a muchos salvadoreños, al parecer el salvadoreño tiene una especie de complejo de inferioridad, ese complejo es el que hace que hoy sienta que ya se sienta reconocido», señaló.