Políticos y organizaciones del mundo condenan agresiones del Grupo de Lima contra Venezuela

Caracas / AVN

Diversos líderes del mundo, políticos y organizaciones transmitieron a Venezuela su apoyo ante las agresiones que dirigió el pasado viernes el autodenominado Grupo de Lima contra Venezuela que desconoció el próximo gobierno que comenzará el jefe de Estado, Nicolás Maduro el 10 de enero para el período 2019-2025, la coalición de derecha llamó además al mandatario nacional de manera injerencista a declinar el poder ante la Asamblea Nacional en desacato.

Ante esto, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, resaltó su apoyo a Venezuela al tiempo que repudió las acciones injerencistas contra la Patria de Bolívar.

“Ratificamos nuestro invariable apoyo a Venezuela y rechazamos los recientes pronunciamientos y acciones injerencistas hacia esta hermana nación. Auguramos éxitos al nuevo mandato del presidente, Nicolás Maduro”, expresó el canciller en su cuenta Twitter.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, también expresó su solidaridad a Venezuela al abstenerse de suscribir el pronunciamiento por los países integrantes del autodenominado Grupo de Lima y expresó que su Gobierno respetará los principios constitucionales de no intervención en política exterior.

“Vamos a respetar los principios constitucionales de no intervención en materia de política exterior, por eso no se suscribió esa carta que condena al gobierno de Venezuela, nosotros no nos inmiscuimos en los asuntos internos de otros países”, expresó el líder mexicano.

En ese contexto, el presidente de Bolivia, Evo Morales, expresó sus felicitaciones al gobierno de México por no validar el principio de no intervencionismo y las acciones golpistas que lidera Estados Unidos a través el Grupo de Lima contra el gobierno de Venezuela.

“Saludamos al gobierno democrático de México por defender el principio de no intervencionismo y dejar sin apoyo los actos de golpismo diplomático encabezados por Estados Unidos a través del Grupo de Lima. La democracia se sustenta en la paz, el diálogo y la autodeterminación de los pueblos”, publicó el líder en la red social Twitter.

Por otra parte, el senador ruso, Ígor Morózov, manifestó que la postura asumida por el autodenominado Grupo de Lima de desconocer el nuevo período de Gobierno de Maduro, está impuesta por Estados Unidos que seguirá presionando al líder del país suramericano.

“Todo esto está provocado por Estados Unidos que continuará presionando a Maduro y los procesos políticos en el país”, resaltó.

El Partido Comunista de España se suma a las manifestaciones de condena contra la injerencia del autodenominado Grupo de Lima contra el Gobierno de Venezuela, señalando que solo buscan perturbar la legalidad constitucional y generar una intervenir militar al país.

“Este es un paso más en la escalada de agresiones imperialistas y de intentonas golpistas que sufre el pueblo de Venezuela, con el objetivo de subvertir la legalidad constitucional y provocar situaciones para intervenir militarmente el país, como ya declaró Luís Almagro, Secretario General de la desprestigiada Organización de Estados Americanos (OEA), también conocida como ministerio de Colonias de Estados Unidos”, publicó el partido comunista mediante un comunicado.

La Red Europea de Solidaridad con la Revolución Bolivariana, también expresó su solidaridad con Venezuela.

“Queremos denunciar ante los pueblos del mundo la pretensión de la derecha internacional, en concordancia con opositores venezolanos y el conocido Grupo de Lima, de desconocer la voluntad de voto del pueblo venezolano expresada en las urnas a través de un proceso electoral democrático y transparente avalado por organismos internacionales donde el 67,84% de los votos eligieron la renovación del mandato constitucional del Presidente Nicolás Maduro”, resaltó la organización en un comunicado.

El Movimiento Colombiano de Solidaridad con Venezuela (MCSV) respaldó a la República Bolivariana de Venezuela, en declaración de condena a la postura asumida por el denominado Grupo de Lima.

La agrupación, integrada por representantes de diferentes organizaciones sociales, manifestó su apoyo al presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras recordar que por mayoría popular ejercerá de modo legítimo su segundo período de gobierno (2019-2025).

‘Como movimiento popular, rechazamos tajantemente los infames llamamientos de violencia por parte del deleznable Grupo de Lima, el cual cuenta con Gobiernos cuestionados por sus políticas poco democráticas y libres en sus respectivos pueblos’, apuntó el comunicado.

El MCSV impugnó asimismo la decisión del Ejecutivo colombiano de rubricar la declaración del Grupo de Lima que no reconoce la legitimidad del nuevo período presidencial de Maduro a partir del 10 de enero y que insta a reevaluar el estado de los nexos diplomáticos con Venezuela.

Critica el documento en tal sentido que Bogotá no haya respondido a los intentos reiterados por Caracas de propiciar un acercamiento diplomático entre los dos países, manifestados a través de varias misivas de la cancillería venezolana y del Encargado de Negocios de Venezuela en Colombia, Ian Carlos Torres.

‘Estamos a disposición para defender el proyecto bolivariano que sufre una guerra mediática y un criminal bloqueo económico, financiero y comercial. Seguiremos en la defensa del legado de Nuestro Libertador Simón Bolívar y del reivindicador de la justicia social, el Comandante Supremo Hugo Chávez Frías’, subrayó la declaración.

Venezuela denuncia ante el mundo intenciones golpistas de Estados Unidos

El Gobierno de Venezuela denunció ante la comunidad internacional, que Estados Unidos intenta consumar un Golpe de Estado contra el país, desconociendo sus instituciones democráticas, con el objetivo de derrocar al presidente constitucionalmente electo, Nicolás Maduro Moros.

A través de un comunicado publicado por Cancillería, Venezuela acusó que “voceros del Gobierno estadounidense han desatado una serie de acciones hostiles a partir de falsos supuestos que procuran manipular verdad , con el propósito de quebrantar la estabilidad institucional y la paz de Venezuela”.

Asimismo, el documento acusa el “tutelaje de gobiernos subordinados de la región” que reciben órdenes de Estados Unidos para profundizar el asedio y bloqueo contra la nación bolivariana; esto a raíz de la reciente declaración del denominado Grupo de Lima, en la que once países americanos instaron al presidente Nicolás Maduro a entregar el poder y no asumir este jueves 10 de enero, su segundo período como jefe de Estado que el mandato popular le entregó tras las elecciones democráticas de mayo de 2018.

“Desde el año 2002, las administraciones estadounidenses se han dedicado a promover, apoyar y financiar acciones violentas al margen de la Constitución y las leyes venezolanas, con el objetivo de generar un cambio de régimen por la fuerza, que les permita recuperar el control sobre los recursos energéticos y minerales que le pertenecen exclusivamente al Pueblo de Venezuela y truncar así la marcha de la Revolución Bolivariana”, agrega el texto.

– “No se equivoquen”, advierte Maduro –

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, defendió el domingo su legitimidad, cuando el próximo jueves asuma un nuevo mandato, a la vez que la cancillería acusó a Estados Unidos de “acciones hostiles”.

“La Revolución Bolivariana llegó al poder por la vía democrática hace 20 años y se ha ratificado con 23 victorias electorales. La legitimidad nos la ha dado el pueblo con su voto. Aquellos que pretenden doblegar nuestra voluntad, no se equivoquen. ¡Venezuela se Respeta!”, escribió Maduro en Twitter.

El portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Robert Palladino, expresó el sábado su “apoyo a la Asamblea Nacional”, al definirla como “la única institución legítima” en Venezuela.

“No conforme con pretender otorgar validez selectiva a las instituciones del Poder Público venezolano, (Washington) también recurre al tutelaje de gobiernos subordinados de la región y les dicta órdenes para profundizar su asedio y bloqueo”, criticó la cancillería.

El viernes, con respaldo de Estados Unidos, el Grupo de Lima le pidió a Maduro abstenerse de tomar posesión para el período 2019-2025 y transferir el poder al Parlamento hasta que se realicen “elecciones democráticas”.