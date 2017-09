Si un policía toma la justicia en sus manos será perseguido y llevado a la justicia: Raúl López

@JoakinSalazar

El viceministro de Justicia y Seguridad Raúl López reiteró que como Gobierno, desde el gabinete de Seguridad, no existe una política que permita las ejecuciones extrajudiciales, si estas se hubieran ejecutado ha sido por voluntad propia de elementos de la justicia, por tal motivo, “si algún elemento de la policía ha tratado de tomar la justicia en sus manos será perseguido y llevado a la justicia”, enfatizó.

El viceministro López dijo que las supuestas ejecuciones extrajudiciales están debidamente identificadas, puesto que en el oriente del país se han desarticulado grupos delictivos, dedicados a las ejecuciones de pandilleros, en su mayoría vinculados con civiles y miembros de la Policía Nacional Civil, quienes han sido llevados a la justicia.

“En El Salvador no existen supuestas ejecuciones extrajudiciales, porque aceptar que existen da lugar a pensar como que fuera una política de Estado por mandato de altas autoridades de Seguridad, se ejecuten órdenes de quitarle la vida a las personas”, explicó López en una entrevista matutina hoy.

De igual manera aseguró que “recientemente en el oriente del país se desarticuló una estructura conformada por algunos civiles y miembros de la corporación policial y fueron presentados ante la justicia, por lo que como gabinete de seguridad no vamos a tolerar estos actos, ni siquiera actos disciplinarios que se realicen”.

El viceministro enfatizó que el tema de las ejecuciones extrajudiciales tiene importancia para el Gobierno, sobre todo, por el interés de las organizaciones de derechos humanos, esta audiencia es temática, pese a que no tiene consecuencias sancionadoras para El Salvador.

El Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA) y el Servicio Social Pasionista acusan al Estado salvadoreño de tener una política de seguridad criminalizadora en contra de los miembros de pandillas.

De acuerdo con esas entidades, existe una política de ejecuciones extrajudiciales y, a su juicio, la cantidad de pandilleros que fallecen no es la misma cantidad de elementos policiales que mueren en combate.

“Esconder un homicidio, una muerte que suceda no se puede, intervienen los señores fiscales que hacen un trabajo independiente, a los grupos criminales se les ha incautado alrededor de 3,100 armas de fuego, 492 fusiles y 58 granadas, demuestra la letalidad y sed de muerte. No existe posibilidad de ejecuciones extrajudiciales como política”, explicó.

No obstante, reiteró: “Si algún hecho aislado ha sucedido, Ha sido decisión personal de las personas involucradas, con algún tipo de ilegalidad. En El Salvador no existe un solo hecho o enfrentamiento, en donde la fiscalía no haya investigado, como Gabinete de Seguridad no vamos a ocultar la ley, ni la constitución ni los derechos humanos”.

El director de la Policía, Howard Cotto, confirmó hoy que en lo que va del 2017, 559 elementos de la corporación han sido capturados por diversos delitos, entre delitos comunes, y otros por delitos vinculados a estructuras criminales y grupos de exterminio.

Cotto aseguró que 220 policías han sido detenidos por delitos comunes como violencia intrafamiliar, robos, hurtos, daños entre otros ilícitos, estos constituyen el 39% de la totalidad.

De igual manera, 200 policías también han sido capturados durante procedimientos de intercambios de disparos, en los cuales ha resultado una persona fallecida o lesionados, en términos porcentuales constituyen el 36%.

Mientras que 139 policías han sido detenidos por su participación en delitos relacionados a estructuras criminales y grupos de exterminio, lo que significa un 25% de la totalidad de arrestos.

En una entrevista radial, de esta mañana, el director destacó el trabajo sustantivo que están desarrollando las unidades de control interno y de investigación, en torno a la transparencia de la entidad de seguridad pública.