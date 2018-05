Polarización política, principal causa del estancamiento económico, afirman economistas

Compartir ! tweet





Rosmeri Alfaro

@RosmeriAlfaro

Una alta polarización política, una administración pública débil y un sector empresarial acomodado, son algunas de las principales causantes que, según el consejero económico de la Asamblea Legislativa Raúl Castellón, no permiten un amplio crecimiento en la economía salvadoreña. “El país no tiene desarrollo, pese a los años transcurridos no ha habido la capacidad de integrar un plan de desarrollo técnico y políticamente consensuado(…) otro aspecto es que el sector empresarial se ha acomodado mucho, no son pujantes y no están creando e innovándose, están quedando a producir lo que siempre han producido”, indicó Castellón.

En el conversatorio “El apoyo de las entidades públicas y privadas para el crecimiento de la economía nacional por medio del Producto Interno Bruto”, realizado por una universidad privada, subrayó que uno de los aspectos que deben ser analizados si se busca mayor crecimiento es la educación.

Waldo Jiménez, director de asuntos económicos de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), coincidió con Castellón al afirmar que la economía salvadoreña tiene problemas estructurales, no económicos sino políticos. La afirmación también fue secundada por el empresario Javier Simán al ratificar que el problema en el país no es económico y menos que el problema son los partidos políticos, subrayó que el problema son los “malos actores políticos”, los cuales deben ser cambiados.