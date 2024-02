PNC intimida a quienes denuncian anomalías en escrutinio legislativo

Samuel Amaya

@SamuelAmaya98

Agentes de seguridad han desplegado un fuerte dispositivo en las instalaciones del Gimnasio Nacional José Adolfo Pineda para amenazar a los vigilantes de partidos de oposición que denuncian las irregularidades en el escrutinio final legislativo, así lo denunciaron los partidos de oposición la noche de este jueves.

La Policía Nacional Civil (PNC) les prohibió documentar el proceso de escrutinio y de lo contrario, podrían ser detenidos. Esto sucedió cuando las mesas de escrutinio contaban los votos por el departamento de La Libertad, el cual, da 7 diputaciones.

“En el conteo de La Libertad, vigilantes nuestros han sido amenazados con ser detenidos por agentes de la PNC si toman fotos o video del proceso de conteo. Además, todo el salón ha sido rodeado por agentes policiales”, denunció el presidente de Nuestro Tiempo, Andy Failer.

La secretaria general de VAMOS, Cesia Rivas, también denunció amenazas por parte de la FGR y el director propietario de JVE, Geovanny González, de Nuevas Ideas, quienes pidieron que la PNC ingresara al salón de escrutinio «solo porque no quieren que saquen los teléfonos y se graben las anomalías».

Al respecto, el magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Julio Olivo, en una entrevista para Radio YSKL, dijo que la noche del jueves se produjo “una especie de incursión de la policía”.

“Todavía ayer en la noche (jueves), alrededor de las 11 o 12 de la noche, le pedí explicaciones a la presidenta (Dora Esmeralda Martínez), porque esa no es una decisión del organismo colegiado, me parece que es una decisión nuevamente equivocada”, comentó Olivo; sin embargo, no dijo la respuesta de la presidenta, pero justificó que la presidenta del TSE tiene al mando el plan de seguridad.

“Yo debo decir que no es responsabilidad de la misma Policía Nacional Civil, sino que más bien, de alguna autoridad, que a veces, se toma la atribución a nivel particular de decidir cosas sin que el organismo colegiado la haya autorizado”, agregó el funcionario.