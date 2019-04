PNC garantiza seguridad en toma de posesión presidencial

El Director de la Policía Nacional Civil (PNC), Howard Cotto, aseguró que un promedio de mil elementos policiales estarían desplegados en la Plaza Cívica, para el acto de toma de posesión del presidente electo Nayib Bukele.

Joaquín Salazar

@JoakinSalazar

Poco más de un mes queda para la realización de la toma de posesión del presidente electo, Nayib Bukele, y hasta el momento el equipo de transición no ha sostenido reunión con la dirección de la Policía Nacional Civil (PNC), para el tema de la seguridad, que por primera vez se realizará en la plaza cívica.

Howard Cotto informó que: “No, nos hemos reunido, a nosotros no se nos ha dado ninguna indicación, pero hay tiempo, no hay ningún problema. Ya tenemos pensado el plan que podría desarrollarse, no hay ninguna plaza en El Salvador que no hayamos prestado un servicio de seguridad. Obviamente, hay que ver los pormenores y detalles, ya que es una toma de posesión hay que brindar seguridad a las visitas internacionales, darles seguridad desde el aeropuerto, a los hoteles y al lugar del evento”.

Cotto aseguró que la PNC garantiza la seguridad en el evento que se realizará el 1 de junio, que contará con visitas de jefes de Estado de la región, por ello se incrementará la seguridad en la zona. “Lo que sí queremos es ser claros en que por tratarse de una toma de posesión, la Fuerza Mayor presidencial juega un papel importante, ya que ellos tienen un acercamiento más cercano al evento. Nosotros contamos con esa experiencia, ya lo hemos coordinado y todos los días coordinamos la seguridad al presidente de la República. En este momento considero que podría ser un aproximado de mil policías”, explicó Cotto.

Homicidios

En otro tema, el máximo jefe policial, informó que durante el periodo vacacional se reportaron 116 homicidios en el territorio nacional, el 78 % de estas muertes corresponden a personas con vínculos directos a miembros de pandillas. Además, 11 de estos homicidios son por intercambio de disparos con elementos de la policía.

En cuanto al reporte anual, Cotto dijo que hay una reducción de 272 casos en comparación del año pasado, es decir, un 20 % menos. En el mes de abril hay una reducción, ya que el 2018 registraba 232 y hoy hay 30 casos menos, una reducción del 30 %. “Hemos tenido incremento en el caso de agresiones ilegitimas, han sido 13 casos y han perdido la vida 11 miembros de pandillas”, informó el director. Todos estos casos fueron durante el reciente periodo vacacional que culminó este lunes.

Pastor Rivas

En cuanto a la detención y pronta liberación del dirigente religioso Carlos Rivas, pastor de la iglesia del TAI, el director explicó que no les corresponde a ellos como autoridad ordenar una liberación, luego de ser capturado por conducción temeraria, durante el periodo vacacional. En redes sociales trascendió que el pastor Rivas, fue liberado prontamente de las bartolinas policiales, hecho por el que debe responder la Fiscalía General de República, según Cotto.

“Nosotros hemos sido claros y enfáticos en el caso del pastor Rivas de cumplir un periodo de 8 horas. Con el señor Rivas eso sucedió, pero todo eso fue en el proceso que siempre se hace, como policías no decidimos poner en libertad a una persona, siempre en estos casos esperamos una orden del fiscal o un juez, después que nosotros habíamos puesto a disposición de la FGR, recibimos la orden de dejarlo en libertad”, afirmó.

Agregó que “nosotros nunca ponemos en libertad a alguien, habría que preguntarle a la Fiscalía”.