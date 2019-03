Pinta bien pero…

Santiago Leiva

@DiarioCoLatino

Quizá da para reventar algunos petardos: las selección de El Salvador ganó, gustó y goleó, la noche del miércoles, a una selección de Guatemala que fue superada en ritmo, precisión, frescura y talento por los cuscatlecos.

El alentador y motivador triunfo de la armada comandada por Carlos de los Cobos, sin embargo, deja muy poco para los análisis reales y las razones pueden exponerse con argumentos.

Primero, porque el próximo compromiso oficial de El Salvador será ante Jamaica el 23 de marzo en el estadio Cuscatlán por la Liga de Naciones de CONCACAF.

Por ello, los jugadores chapines no eran el sparring idóneo, ya que no tienen las mismas características de los caribeños. Los “Reggae Boyz”, por ejemplo, tienen mayor complexión física, velocidad y explotan el juego aéreo, algo que no es virtud de los guatemaltecos.

Segundo, tampoco se puede decir que este partido sirvió de laboratorio, ya que De los Cobos no hizo ningún experimento, apostó por lo seguro y dejó sin chance a piezas que sería interesante observar.

El mexicano colocó sobre la cancha un 4-3-2-1, que tuvo como base cinco piezas del Alianza que casi juegan de memoria. El resto del equipo tampoco era extraño.

Veamos: en la zaga Iván Mancía compartió con Roberto Domínguez y Bryan Tamacas, con quienes ya había jugado en Santa Tecla, ademñas de Jonathan Jiménez con quienes actualmente son compañeros en Alianza.

En la media cancha se pararon Óscar Cerén, Narciso Orellana y Marvin Monterrosa, quienes son titulares y compañeros en Alianza. A ellos solo se les sumó Gerson Mayén, que es todo terreno, y Jaime Alas, que es frecuente en convocatorias de la selecta. Como único hombre en punta se paró David Rugamas, otro viejo conocido.

Quizá hubo alguna novedad, por la actuación Joaquín Rivas, quien entró en el complemento como extremo izquierdo y no como delantero.

Por lo demás, Carlos de los Cobos no fue capaz de incluir más cambios. Juan Barahona ingresó en tiempo agregado y no tocó ni la pelota. ¿Qué pasará si una o más piezas de este once se lesionan con sus respectivos equipos?

Por lo demás, lo destacable del juego fue la precisión en traslado de pelota, así como las sociedades que se conjugaron y, por su puesto, los goles. Hoy hubo pólvora. Anotó Oscar Cerén, David Rugamas y BryanTamacas.

Por hoy se vale celebrar, pero sin tirar campanas al vuelo, ya que el examen real será Jamaica, en un duelo que se juega el milagro de alcanzar los número mínimos para clasificar a la Copa Oro de la CONCACAF.