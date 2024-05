Piden al gobierno no utilizar edificios para eventos ajenos a la UES

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

Un grupo de estudiantes, docentes y trabajadores pidió al gobierno dejar de utilizar las instalaciones para eventos ajenos a la misión de la Universidad de El Salvador (UES), ya que los más afectados son los alumnos al no recibir clases presenciales.

La Comisión Especial de la Asamblea General Universitaria (AGU) “La UES se niega a morir”, señaló que el Ministerio de Obras Públicas (MOP) ha incumplido los plazos de entrega de los edificios, y es necesaria la recuperación completa del campus central.

“Nos han prometido que entregarán los edificios, pero no hay condiciones y tampoco están trabajando. Los edificios no están habilitados, a la Facultad de Ciencias y Humanidades no nos han entregado los edificios de psicología, idioma, filosofía, periodismo y letras”, mencionó Arely Franco, docente y representante de la comisión especial La UES se niega a morir.

Según Franco, luchan por la autonomía universitaria y el presupuesto que le corresponde, rechazan el anteproyecto de Ley de Educación Superior, porque lesiona más los intereses de la comunidad universitaria, especialmente los estudiantes.

“Nos oponemos a esta propuesta de ley que no ha sido consultada con la comunidad universitaria, que desconoce la existencia jurídica de la universidad, atenta contra su autonomía y deja indefinida la asignación de su presupuesto”, señaló la comisión La UES se niega a morir.

Una de las principales exigencias es al Ministerio de Hacienda para que cumpla con las transferencias de presupuesto a la UES y cancele la deuda acumulada de $56.6 millones.

La vicerrectora académica de la UES, Evelyn Farfán, enfatizó que desentenderse de la responsabilidad del Estado con el presupuesto del Alma Mater, daría lugar a que la única universidad pública revierta la gratuidad si quiere sobrevivir.

“La universidad trabajó porque se reconociera el derecho a la educación superior gratuita, esto se ha mantenido en los últimos años donde se han eliminado las cuotas de matrícula y escolaridad de los estudiantes de la Universidad de El Salvador”, afirmó en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

Farfán explicó que la UES ha tenido dificultades con los permisos de construcción debido a la falta de presupuesto para pagar las tasas municipales, eso ha llevado a tener deudas con las alcaldías donde están las sedes.

La UES es la única institución de educación superior que no fue creada por decreto legislativo o ejecutivo como el resto, sino nació junto a la república de El Salvador, a través de un decreto de la Asamblea constituyente.