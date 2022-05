Piden a la PDDH que inspeccione la situación dentro de los centros penales

Samuel Amaya

El Comité de Familiares de Presas y Presos Políticos de El Salvador llegó esta mañana a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) para pedir que el titular de esta institución, José Apolinio Tobar, acuda a los centros penales a verificar la situación en la que se encuentran sus familiares detenidos y el resto de capturados a raíz del régimen de excepción.

Ivannia Cruz, representante de Cofappes, afirmó que la PDDH ya conoce de presos políticos que tienen enfermedades crónicas y con el actual régimen de excepción la situación se agrava. Hasta la fecha su estado de salud sigue deteriorándose dentro de las cárceles.

«En este régimen de excepción la situación en los centros penales ha empeorado, no sabemos de nuestros familiares, no sabemos en qué situación se encuentran actualmente porque no podemos visitarla y con el régimen de excepción tampoco pueden los defensores públicos», destacó Cruz.

Además, informaron que los presos políticos se han aumentado significativamente, pues ronda los 40, entre ellos el joven Giovanny Antonio Aguirre López, quien trabajaba en la alcaldía de San Salvador y era sindicalista. El joven fue capturado el 8 de mayo y actualmente se encuentra detenido en el centro penal de Izalco.

Por lo que, instan a la PDDH a que tome acciones y visite los centros penales a fin de inspeccionar la situación dentro de los penales, donde incluso, han habido muertes de otros capturados durante el régimen de excepción que según familiares, no tenían vínculos con pandilla.