Piden a la CSJ indagar actuación de jueza de Gotera por ordenar detención de Zamora

El exdiplomático y exdiputado de la Asamblea Legislativa, Rubén Zamora, junto a representantes de organizaciones sociales, desarrolló, la mañana de este jueves, una conferencia de prensa para pronunciarse sobre la revocatoria de la orden de captura en su contra luego de habérsele señalado de “cómplice” en el Caso de la Masacre de El Mozote. Pidieron a la CSJ que revise la actuación de la jueza.

Zamora, quien apareció públicamente este 1 de febrero, dijo, junto a los representantes de organizaciones sociales, que la Jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, del departamento de Morazán, Mirtala Teresa Portillo de Cruz, desde distintos ángulos del derecho, “ha rebasado con su actuación judicial, los límites de lo prescrito en la Constitución, los Códigos Penal y Procesal Penal vigentes de 1970 hasta el presente, sentando desgraciadamente un mal y aberrante precedente para el orden jurídico de El Salvador e internacional”.

Por este motivo, la Plataforma de Abogados Salvadoreños: Justicia Plena, Movimiento Auténtico Salvadoreño (MAS), Resistencia Ciudadana, Bloque de la Sociedad Civil, la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna y Movimiento Libertad, solicitaron a la Corte Suprema de Justicia, que indague, a través de la Sección de Investigación Judicial, la actuación de la Jueza de Instrucción de San Francisco Gotera, ya que ésta no puede alegar ignorancia de la ley en la resolución pronunciada contra el Dr. Zamora.

Asimismo, solicitaron que se cite al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado, por su participación para pedir la detención de Rubén Zamora.

Según se expuso, los abogados de la Plataforma Justicia Plena estudiaron detenidamente el contenido del caso; y, del mismo, han determinado que la funcionaria ha incurrido en graves delitos por violaciones de principios constitucionales, como la violación a los derechos individuales y su régimen de excepción, principio de legalidad, principio de la dignidad humana, principio de aplicación general del código penal, falsedad material, ideológica y documental agravada, fraude procesal, prevaricato, actos arbitrarios, cohecho impropio y tráfico de influencia.

La relacionada Juez, como conocedora del derecho, “ha ignorado lo que el artículo 125 de nuestra Constitución expresa: -que los diputados representan al pueblo entero y no están ligados por ningún mandato imperativo. Son inviolables, y no tendrán responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones o votos que emitan-, lo cual significa, a buen entendedor, que los diputados que fueron hace muchas décadas y que dictaron o firmaron decretos, ya sea a favor o en contra de todo un pueblo, no tienen ninguna responsabilidad penal ni civil; por consiguiente, la actuación de Zamora no está enmarcada en la resolución dictada por la relacionada funcionaria”-

Rubén Zamora, en declaraciones a los medios, dijo que la política se ha apoderado del órgano judicial del país; “dicen que soy una persona que ha cometido un delito y las pruebas que dan, es porque firmé una ley (iniciativa), porque apoyé esa ley, voté por esa ley, y porque como era vicepresidente de la Asamblea Legislativa, firmé la ley para enviársela al presidente de la República para que terminara el proceso de ley; pero todo eso es absolutamente falso, porque yo no firmé la petición de esa ley, yo nunca apoyé esa ley, al contrario, tengo el texto escrito de mi discurso de hace 30 años; cuando terminamos nuestro discurso (como fracción), nos paramos todos y nos fuimos del pleno, porque no siquiera queríamos estar presentes en la votación”.