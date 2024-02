Desde los Acuerdos de Paz serán las primeras elecciones bajo el Régimen de Excepción

Alma Vilches

@AlmaCoLatino

A pocos días de celebrarse en el país los comicios presidenciales y legislativos, el vicerrector de Proyección Social de la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas (UCA), Omar Serrano, indicó que por primera vez desde los Acuerdos de Paz se tendrá una elección bajo el Régimen de Excepción, el cual suspende derechos.

Serrano dijo que es una elección distinta a las anteriores, por primera vez desde 1935 un candidato a presidente es el presidente de la República, pese a que seis artículos de la Constitución de la República prohíben la reelección continua.

“El principal pilar de la popularidad del presidente es lo que ha hecho en materia de seguridad y el Régimen de Excepción, el sufrimiento que causaron los crímenes de las pandillas han sido tan grandes, que ahora es invaluable para las personas poder salir a la hora que quieran, y eso ha permitido el apoyo al presidente”, sostuvo.

Uno de los cambios importantes en El Salvador, es el sistema de partidos políticos, en 2021 de tener dos protagonistas se modificó a un partido hegemónico, hay otros institutos políticos que adornan el panorama, pero no tienen relevancia, como está pasando en este momento.

Serrano consideró que otra posibilidad es camino a un régimen de partido único, desde la ciencia política y la historia, en ningún régimen democratico existe el partido hegemónico ni único, porque estos son propios de regímenes no democráticos.

A la vez, señaló que en el país se han preparado las condiciones para tener los resultados revelados en las encuestas, desde el 1 de mayo cuando cambió a la nueva legislatura, se comenzó a “cocinar”, lo que va a suceder después de las elecciones. Si no hubiesen destituido a los magistrados de la Sala de lo Constitucional, el presidente no podría reelegirse.

“Nuevas Ideas y el gobierno sin la figura del presidente no tienen mucho que ofrecer, existe una desigualdad en la campaña, no ha habido un pago de la deuda política contemplada en la Constitución, la ley de partidos políticos y el Código Electoral, incluso se habla de un anticipo”, expresó en el espacio televisivo Encuentro con Julio Villagrán.

El partido oficial ha puesto el aparato del Estado al servicio de la campaña, hay spot los cuales claramente los firma el gobierno, hay más de mil portales de facebook en favor al presidente, tienen un gigante mediático con gente especializada en estudiar lo que la gente quiere oír y sobredimensionan lo hecho por el presidente.

Según el vicerrector de Proyección Social de la UCA, una característica del actual gobierno, son las promesas incumplidas, porque no hace lo que dice, sino va cambiando de parecer. Prometió una reforma fiscal progresiva, pero no se ha hecho nada; en una entrevista a unos Youtubers dijo que no se iba a reelegir y está haciendo lo contrario.

Serrano explicó que las encuestas prevén una victoria del Ejecutivo aplastante.