Pep Guardiola es mejor entrenador que Carlo Ancelotti, según FFT

Rebeca Henríquez

@RebeHenriquez

Posterior al galardón que el Manchester City recibió en la 66va ceremonia del Balón de Oro 2022, en la categoría del Mejor Equipo del Año, el medio ingles Four Four Two exhibió el top 10 de los mejores entrenadores de la temporada y la lista que presenta al español Pep Guardiola del Manchester City como el estratega más sobresaliente. Lo que ha generao polémica.

Four Four Two destacó al ex director del Barcelona y actual director del City como el mejor entrenador de la temporada 2022, a pesar de que los “citizens” son los actuales campeones de la Premier League pero en el camino por la Champions fueron eliminados por el Real Madrid en las semifinales.

Además, el cuadro merengue, dirigido por el italiano Ancelotti, también conquistó la ultima edición de La Liga, sumó en está ocasión dos jugadores, Karim Benzema y Thibaut Courtoi como el mejor jugador y mejor portero de la temporada, como los mayores galardonados bajo su dirección. La polémica surgió porque el actual ganador de la Liga de Campeones se posicionó en el segundo lugar del top cuando sumó más palmarés que el español.

“No conozco bien los criterios porque no hablan de equipo, porque el mejor ha sido el Real Madrid, y su premio ha sido la Champions. Para elegir el club no conozco los criterios pero hablar de esto me parece una falta de respeto a un club que lo ha hecho muy bien el año pasado; nos costó mucho ganarles en semifinales y ganaron la Premier, todo el respeto por un galardón que a nosotros no nos cambia nada, el premio mas importante lo recibimos en mayo”, dijo Ancelotti sobre el reconocimiento del City.

Guardiola solo es el inició de la lista; dejo atrás a Carlo Ancelotti, Jürguen Klopp, subcampeón tanto de la Liga de Campeones como de la liga inglesa en la temporada anterior, Antonio Conte del Tottenham con la cuarta posición, Stefano Pioli del conjunto italiano, AC Milán en el quinto, Mikel Arteta del Arsenal en la posición seis, el ahora ex técnico del Chelsea Thomas Tuchel en el séptimo, Granham Potter en el octavo, Julian Nagelsmann del Bayern de Múnich sobre el noveno y Diego Simeone en el décimo.