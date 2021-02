Patricio Pineda, candidato a diputado del CD tiene propuesta de pensiones

Ezequiel Linares

@EzequielLinar12

Patricio Pineda es candidato a diputado por San Salvador bajo la bandera de Cambio Democrático, y estará en las papeletas de votación en la casilla 11 del CD. Pineda es experto en el tema de pensiones, por lo que ha generado propuestas siempre en la misma temática. Tiene 37 años.

Sus estudios superiores los hizo en la Universidad de El Salvador, donde se graduó en Relaciones Internacionales.

En el año 2005 comenzó a ejercer cargos en representación del gremio estudiantil, a través de la Asociación de Estudiantes de Relaciones Internacionales (AERI), que está adscrita a la Facultad de Derecho de la Universidad de El Salvador.

Comenzó a laborar, y después se inscribió en el Sindicato de Trabajadores del Instituto Nacional de Pensiones de Empleados Púbicos (SITINPEP). También formó parte de la junta directiva sindical.

“Empecé a trabajar por un sistema de pensiones más justo, y trabajé con Salvador Arias, quizás ya no esté, pero nos ha dejado un gran legado intelectual”, explicó el candidato Pineda.

El candidato de centro izquierda recordó que el sistema de pensiones cambió en 1998, y que se instauró uno igual al sistema de Chile, de carácter privatizado.

“En 1998 había un sistema de reparto y administrado públicamente por el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos y el Seguro Social, y el Instituto de Previsión de la Fuerza Armada (IPSFA), y otras instituciones que velan por la seguridad social y ese sistema se abolió y luego aparecen las AFP”, explica el candidato.

El candidato dijo que, según la propuesta de Salvador Arias, se quiso rescatar el sistema, con un nuevo sistema público y de reparto. “Todos los esquemas de empleados públicos, y no desperdigados, como el sistema privado aquí, el público allá, no, sino un sistema de reparto y todos los esquemas públicos, en una sola institución pública”.

Pineda recuerda que en el año 2017, cuando fue vocero oficial de la Alianza Sindical por una Reforma Integral al Sistema de Pensiones “ofrecimos al país una propuesta de un sistema de pensiones mixto, pero un sistema mixto complementario”.

–Candidato Pineda, ¿Por qué un sistema de pensión mixto complementario?

“Porque tenía la institución que nosotros ofrecíamos a la población o proponíamos, tenía dos pilares: el pilar de reparto donde cotizaría un porcentaje de los salarios de los salvadoreños en el país y una cuenta individual de ahorro para pensiones, pero, pública, entonces por eso es complementario”.

Reitero que no se quedan con un solo pilar y ofrecen alternativas y ofrecieron -en esa ocasión- un esquema en que los retornos de las inversiones del fondo de esa institución de las cuentas individuales o del pilar públicos o de reparto “tuviesen un porcentaje más alto de las que las AFP nos han dado durante más de veinte años, y esa propuesta la presentó yo en la Asamblea Legislativa el 16 de Junio de 2017; hubo una amplia cobertura de los medios de comunicación y en la difusión de esta propuesta se consolidó más mi persona política de carácter público”, detalló el candidato Pineda.

El candidato recordó que en el año 2017, por los meses de agosto-septiembre, representantes de Cambio Democrático le hicieron la oferta de candidatearse, y así es como participa en las elecciones de 2018, en las que perdió, pero hoy vuelve a candidatearse. Siendo el tema de pensiones su principal bastión.

“Logramos un gran caudal de votos, claro en ese entonces quien quedó fue el candidato Juan José Martel, pero esto me dio un fogueo bien interesante porque el problema persistía, por ejemplo, el derecho a la seguridad social o lo regresivo del sistema hacia los trabajadores y trabajadoras no se había mejorado y al contrario, con la reforma del 29 de diciembre del 2017 se profundizó más la crisis, a tal grado que increíblemente antes de esa reforma los trabajadores ahorrábamos más que ahora”, profundizó el candidato Pineda.

Pineda explicó que antes se cotizaba al 13 % y el ahorro era de 10.80, pero el ahorro actual no pasa del 9 % y los políticos prometen un ahorro del 13 %, pero hasta el año del 2050.

“Esto es una burla para los trabajadores y viendo que la situación no nos ayudaba en nada, incluso hoy hay cotizantes con un salario de tres mil dólares hacia arriba, cuyas pensiones aprobadas no pasan de los quinientos dólares, o sea, es menos del 20 % la tasa de remplazo, y es una reforma que hubo, y claro, como los mismos diputados descaradamente han reconocido, los que participaron en la reforma me llama la atención que uno de ellos (diputados), este apoyando a Nayib Bukele, y estoy hablando de Guillermo Gallegos, fue uno de los primeros que levantó la mano para aprobar ese adefesio en el 2017”, recordó Patricio Pineda.

Pineda apuntó que los diputados descaradamente admiten que la reforma fue fiscal y financiera, nunca previsional y los trabajadores luchan desde hace años antes de esa reforma, por una profundización de cambios estructurales del sistema.

“Es hasta entonces que me surge, como una cólera social, y me llevó a buscar unos acuerdos y es hasta diciembre de 2018, y con apoyo del creador y de los salvadoreños, que surge la famosa Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, la cual tuve el privilegio de haberla fundado y en la actualidad la Mesa de Trabajo tiene dos grandes logros. El primero es que no solo se quedó con la reivindicación política en las calles; sino que parte de la conciencia que todo trabajador debe tener, o sea, voy a luchar por los intereses de mi misma clase y eso me lleva a las calles a exigir e incluso más poderoso que una aritmética legislativa y se logra un nivel técnico a tal grado que hoy por hoy es el único movimiento social reconocido, también hasta por nuestros enemigos político-ideológicos”, expone Patricio Pineda.

Además, dijo el candidato que la única propuesta de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna, es la que servirá de base y que está siendo estudiada, para aprobar una reforma, y que es una coyuntura favorable a los trabajadores.

“Pero el punto no es, el punto es que por primera vez los trabajadores en el país somos la base para un cambio en un tema tan delicado como lo es el tema de pensiones. Cuando se había dado eso, toda la vida aquí se ha recorrido a los expertos internacionales entre comillas, para que ellos con sus recetas fracasadas vengan a decirnos como se escribe la plana, no, hoy somos los trabajadores, porque los trabajadores si podemos, y si tenemos capacidad intelectual, y si me eligen trabajaré para la clase obrera”, manifestó.

La Mesa de Trabajo por una Pensión Digna se compone de cincuenta y ocho sindicatos, dos confederaciones, federaciones sindicales, asociaciones gremiales, por ejemplo, Bases Magisteriales, AGEPYN y movimiento de la sociedad civil organizada son la Pensión Digna, Movimiento de la PNC, entre otros. Y se ha aglutinado alrededor de treinta mil personas en todo el movimiento.

–¿Porque elegirían los salvadoreños a Patricio Pineda?

Porque he demostrado que sin ser diputado aún he propuesto soluciones concretas a los problemas del país, y un ejemplo de ello es la propuesta del aumento a la pensión mínima a través de La Mesa de Trabajo por Una Pensión Digna, y que ha beneficiado a más de cien mil pensionados, y por eso pido a los salvadoreños que me elijan el próximo 28 de febrero bajo la bandera de Cambio Democrático, y estará en las papeletas de votación en la casilla 11 del CD.

Toda esa experiencia, dice Pineda, la pondrá a disposición en la Asamblea Legislativa, de ser electo el 28 de febrero de 2021, para la elaboración de una reforma por una pensión digna y que favorezcan a los miles de salvadoreños.