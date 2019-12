¡Paternidad paquiderma!

Diego Guzmán

Con anotación de Narciso Orellana, Alianza venció 1-0 a FAS en la final del torneo Apertura 2019 y, así, logró su título 14 de Primera División.

Los paquidermos, además, ampliaron a cuatro las finales que han derrotado a los tigrillos, desde que se instauraron los torneos cortos.

El partido

En un duelo de mucha garra y poco espacio para la estética, ambos equipos salieron con la intención de abrir rápido el marcador y dar un golpe de autoridad. Sin embargo, la pegadiza marca en el mediocampo no permitió que el balón circulara con fluidez y se generaran ocasiones de peligro.

Eso sí, Alianza, luego de los primeros quince minutos, tuvo mejor oportunidades sobre la portería de los santanecos.

Raúl Peñaranda era el jugador de referencia en ataque para los albos y fue un dolor de cabeza para la zaga occidental.

FAS, por su parte, logró acercarse a la cabaña paquiderma con intervenciones de Bryan Gil, Jeison Quiñones y Guillermo Stradella.

Al cierre del primer tiempo, albos y tigrillos no pudieron perforar la portería rival y dejaban la emoción al retorno de las duchas. En la parte de complemento, el guión fue similar con poco espacio para manejar la pelota y construir jugadas de peligro.

Sin embargo, el duelo cambió a favor de FAS con la salida de Marvin Monterrosa, quien abandonó por molestias y fue sustituido por Isaac Portillo.

Alianza perdió a su líder de orquesta, por lo que los santanecos tomaron la iniciativa y adelantaron líneas.

Pero cuando los occidentales acariciaban la anotación, Narciso Orellana apareció para darles un baño con agua fría al abrir el marcador.

Al 66´, Raúl Peñaranda envió un centro que fue conectado por “Chicho” Orellana, quien fue ayudado por un desvío de Ibsen Castro para inflar la red.

En adelante, Alianza sacó a relucir su casta para manejar los tiempos y contrarrestar cualquier reacción de FAS.

No obstante, los tigrillos no bajaron los brazos e intentaron por todos los medios igualar el marcador y prolongar el partido, pero no tuvieron éxito.

De esa forma, Alianza conquistó su corona 14 y cortó también la racha de dos finales perdidas al hilo.

Alianza también manda en reservas

A primera hora, los paquidermos levantaron el trofeo de la categoría de reservas, luego de imponerse 2-0 al Águila.

Ronald Aparicio, al 46´, y Emerson Mauricio, al 90+2’, firmaron los tantos de los albos.

Tras el imponerse a los negro naranja, Alianza consiguió la octava estrella en la categoría juvenil.