Partidos políticos sin propuestas ambientales en agendas electorales: UNES

Gloria Silvia Orellana

@DiarioCoLatino

La Unidad Ecológica Salvadoreña (UNES), junto a los liderazgos comunitarios de la MESUTSO (Sonsonate) y MESAMA (Ahuachapán), hicieron un llamado público a los candidatos y candidatas en contienda electoral, ante la “ausencia de propuestas ambientales” en sus agendas políticas.

“La UNES desde sus inicios ha estado marcando una demanda de cumplimiento de los derechos humanos ambientales para las poblaciones más vulneradas con esos niveles de ecodependencia y también para los seres vivos del planeta”, dijo Carolina Amaya del Equipo Gestor de la UNES.

La elección de funcionarios y funcionarias a la Presidencia, diputaciones y gobiernos municipales es un contexto electoral importante, afirmó Amaya, para presentar las reivindicaciones que a juicio de la UNES no se han cumplido y propuestas para adoptar y emitir políticas públicas que permitan a la población el acceso a una vida digna desde los ecosistemas saludables.

“Lamentamos que, pese a que hay suficiente evidencia técnica y científica de la crisis ecológica, crisis climática, crisis de seguridad alimentaria y crisis hídrica en el país, en la agenda electoral estos temas están ausentes casi en su totalidad en la mayoría de los partidos políticos”, observó Amaya.

Citó algunos datos de la NASA (Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio), que en su último análisis detalla que el año 2023 fue el “más cálido” que se haya registrado y en los territorios en mayores condiciones de vulnerabilidad.

“En El Salvador , la temperatura media anual estuvo 0.6 grados Celsius, por encima del promedio. Y que llegó a un máximo de 42.2 grados Celsius en San Miguel, este dato es del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales”, afirmó.

“Y eso nos preocupa, porque creemos que ningún partido político en contienda tiene compromisos ni prevé que esto es importante para la vida política de los y las salvadoreñas en derechos tan trascendentales como el derecho humanos al agua o el derecho a la alimentación”, expresó.

En cuanto a las evidencias técnicas y científicas, indicó Amaya que se suma el desconocimiento evidente de los y las candidatas para saber que el año 2023 fue catalogado como el más caliente del planeta desde la década de los 80, y que sólo se compara con el año 2016, marcado también por el Fenómeno de El Niño, y el año 2020, que han sido considerados por paneles científicos como los años más calurosos del planeta.

“Estos tanques de trabajo de ciencia climática como la NASA evidencian esta grave situación y que, para efectos inducidos para el país, se manifiesta con el costo de los alimentos más caros como la papa, las tortillas, los tomates y así easEl Salvador”, reiteró.

“La FAO nos tiene catalogados en el puesto 18, en los puntos de hambre, y frente a las serias afectaciones que se viven en el territorio para mujeres y hombres, siendo mucho más difícil para mujeres campesinas y también siendo mujer indígena”, sostuvo.

“Porque por esto roles impuestos a las mujeres en la carga de alimentar a la familia y de proveer agua es actividad generalmente recae en las mujeres; o sea, se vive diferente siendo mujeres rural o indígena. Por esto exigimos la garantía de estos derechos también para estar en la agenda electoral de los partidos políticos”, acotó Amaya.

En cuanto a la prevención y gestión de riesgos, explicó que las autoridades del Gobierno, a través de la Dirección de Protección Civil, deben transformar su “trabajo reacitivo”, desde acciones correctivas y prospectivas que adelanten los escenarios de desastres. Por esto proponen la restauración ecológica de los ecosistemas.

“El derecho humano al agua pasa por el acceso del agua y su saneamiento pasa por el precio que le dan al agua. Y sabemos que en cualquier Estado el tema de seguridad es muy importante y sabemos que es bastante amplio, porque esa seguridad implica también el derecho humano al agua, la alimentación y apoyo a la agroecología”, manifestó.

Mientras, Doris Elizabeth de Pocasangre, de la METSUSO y coordinadora de las Juntas de Agua, expresó la preocupación como Pueblos Originarios de Sonsonate sobre la grave escasez de agua, en un marco donde el 88 % de los ríos están contaminados y un 12 % de esta es apta para el consumo humano.

“Esto expresa que estamos en un grave estado de estrés hídrico y en especial nosotros en la zona de Sonsonate , nuestro río Sensunapán hace tiempo fue declarado con estrés hídrico y siguen explotando y amenazan constantemente por urbanizaciones”, indicó.

“Solo el 76 % de las personas que viven en la zona urbana tienen acceso al agua y solo 42.6 % en la zona rural tiene ese acceso a ese derecho al agua, y que hay otra porción amplia de nuestra población sin ese derecho al agua. En la zona urbana solo cierto porcentaje tiene servicio de alcantarillado y en las zonas rurales eso no existe pese a corresponderle al Gobierno y nuestras autoridades locales”, explicó de Pocasangre.

Para Karen Ascencio, referente de la juventud de MESAMA, esta deuda ambiental en las agendas electorales sólo demuestra la ausencia de compromiso con las “demandas históricas” de leyes importantes como la del Cambio Climático y la Ley de Prohibición de Agrotóxicos.

“Nosotros desde los territorios en los que a diario defendemos los bienes naturales y creamos alternativas para la vida en comunidad, exponemos y demandamos que candidatos y candidatas se comprometan con la agenda ambiental y climática”, indicó.

“Queremos que los partidos políticos en contienda tomen de manera integral la participación ciudadana y respeten el derecho de la población a proponer y decidir sobre el territorio que nos da abrigo. Porque ambientalistas seguiremos vigilantes y demandando a quienes tienen la obligación de garantizar nuestros derechos humanos y ambientes sanos”, reiteró Ascencio.

“Hacemos un llamado a los candidatos y candidatas de los diversos partidos políticos en esta contienda electoral a colocar en sus propuestas la temática ambiental”, añadió, Luis González de la UNES.

“Este tema debería ser el centro de la discusión por la actual crisis en El Salvador, que tiene que ver con la calidad de vida en el país y de las demás especies naturales. Porque hemos visto desprovista la actual campaña del tema climático, hídrico y cómo han ido aumentando el impacto en las comunidades”, reseñó González.

Consideró que es un tema difícil por la gestión pública del actual Gobierno, que ha estado desprovista del cumplimiento en temas ambientales de relevancia y la falta de una aplicación adecuada y concreta de las normativas de protección y restauración ambiental.

“El partido de Gobierno (Nuevas Ideas) tenía en su Plan Cuscatlán 100 páginas para la temática ambiental y si hacemos un monitoreo de estas propuestas sólo se han cumplido algunas y a medias”, indicó.

“Sí, hay una Ley de Recursos Hídricos, pero no se está aplicando como debería y no está garantizando el derecho humano al agua. Y todos los elementos contenidos en esas 100 páginas del tema ambiental no se han cumplido”, expresó.

Para la UNES y los liderazgos comunitarios del Occidente del país, la temática ambiental no tiene la relevancia frente a sus prioridades en el tema económico y seguridad pública, ignorando que el tema ambiental es el medio de vida para mucha población que depende de la pesca y la agricultura, por lo que necesitan un ecosistema sano.

“Nos preocupa que los políticos sigan viendo los bienes naturales como una forma de hacer dinero, como una forma de mantener un extractivismo salvaje que mantenga ciertos beneficios económicos para sectores que son los que históricamente se han beneficiado, cuando el tema ambiental es importante porque toca a las comunidades más pobres y vulnerables”, puntualizó González.