Parlamentarios buscan reformas a normativas de la ANSP y PNC 

La Comisión de Seguridad Pública y Combate a la Narcoactividad recibió al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde y otros miembros del Gabinete de Seguridad, a fin de intercambiar opiniones sobre el proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Ley de la Carrera Policial.

Ramírez Landaverde explicó que en la reunión, los diputados de la Asamblea Legislativa mostraron interés en reformas para beneficiar a elementos policiales, principalmente aquellos que ya cumplen con la edad para poder jubilarse.

“Este interés lo compartimos, en respuesta que haya una justicia a todos los miembros de la corporación policial, que por razones propias de la formación sobrepasan los 60 años de edad y no cumplen los requisitos para jubilarse. Es justo buscarle una solución a la problemática”, dijo.

Antonio Almendáriz, diputado por el PCN, aseguró que hay que ver cómo resolverles la problemática a los agentes policiales, sin embargo, recalcó que se debe hacer reformas importantes en cuatro normativas relacionados al personal policial.

“La Ley de la Carrera Policial genera expectativa que no se puede cumplir, le dice cada cuanto tiempo tiene derecho a ir a un curso de ascenso. Pero, por otro lado la PNC tiene una Ley de Planta que establece cuantos comisionados, inspectores en Jefe y así para abajo. No es cierto que se puede ejercer el derecho para un curso de ascenso, porque si no hay plazas no es posible. La misma Ley dice que se hace el número de acuerdo a la Plazas”, explicó.

El Ministro confirmó que se conformará una comisión especial entre diputados y miembros del gabinete de seguridad. Y no descarta que el mismo Ministerio presente propuestas para beneficio de los elementos policiales.