Pandemia reduce calidad de enseñanza

Oscar López

@Oscar_DCL

Javier Hernández -presidente de la Asociación de Colegios Privados de El Salvador (ACPES)- aseguró que debido a la pandemia del Coronavirus (COVID-19) hubo una significativa disminución en la calidad educativa en el país. “Hay que ser objetivos en este sentido, el padre de familia percibe una realidad de la calidad educativa que ya de manera presencial se vuelve de baja calidad en países como El Salvador y cuando no es presencial es mucho menos todavía”, declaró Hernández.

De igual forma, Hernández agregó que “es preocupante la calidad del hecho educativo tanto en el 2020 como en el 2021”, esto debido a que hay deficiencias en garantizar que las competencias mínimas que debe lograr el estudiante para pasar al grado inmediato superior se cumplan. El presidente de la ACPES argumentó que debido a la modalidad de enseñanza virtual, pueden suceder algunas circunstancias, entre ellas que se asegure que se brindaron los contenidos establecidos en la currícula educativa, aunque no haya sido así, esto sobre todo en los casos en los que es inaccesible una conexión a internet, tanto del alumno como del docente. “Cuando falla la conectividad, es como cuando el transporte escolar no llega a recoger al niño y no lo lleva a clases, el hecho educativo es nulo, no se da, cuántos ejemplos de esos pueden existir en el país en un día de clases”, externó Hernández.

Por lo mismo, los colegios agremiados en la ACPES desarrollan alternativas de enseñanza para garantizar que los contenidos sean recibidos por los alumnos, lo que también implica que el colegio debe monitorear que el proceso de enseñanza y aprendizaje se cumpla y que se haga con los estándares mínimos de calidad.

En cuanto a las cifras de deserción escolar en los estudiantes de instituciones privadas, Hernández comentó que en el 2020 la ACPES reportó una cifra de deserción que ronda entre el 5 % y el 8 %. La cantidad de estudiantes de colegios privados se estima en 220,000. “Los colegios privados estamos trabajando por lograr una meta de matrícula de 250,000 estudiantes, los colegios estamos en una recta final de matrícula.