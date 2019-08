Orquídeas del Mar propone una Ley Especial de reconocimiento al trabajo sexual

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

Zuleyma Molina secretaria de la junta directiva del Movimiento Orquídeas del Mar presentó un borrador de propuesta de Ley Especial para el reconocimiento al trabajo sexual, para discutir, analizar y emitir un marco jurídico que de protección integral a esta población.

“Este es un esfuerzo de varios años de trabajo que se hizo con diferentes instancias, con las que trabajamos en una mesa común en donde trabajamos cada uno de los artículos, y en esencia es la garantía de los derechos humanos de las trabajadoras del sexo”, afirmó Molina.

El contenido de la propuesta de Ley se enmarca en principios rectores de igualdad, equidad, no discriminación, laicidad, inclusión, autonomía y respeto a los derechos humanos, sobre el trabajo sexual autónomo; que recoge la propuesta jurídica de la autonomía del trabajo sexual, que consiste en que por voluntad propia las mujeres mayores de edad puedan ejercer esta actividad para ganar dinero y sin caer en la ilegalidad.

“Solo queremos que se reconozca el trabajo sexual, para que esto nos permita ser sujetos de derecho dentro de la sociedad, quitar muchas brechas como la educativa, la salud, por el estigma y discriminación que solo nos miraban de la cintura para abajo, pero somos seres integrales. Así como la vulnerabilidad a la violencia en todos los aspectos”, acotó.

En cuanto a no contar con la normativa jurídica, Molina señaló que de inmediato se les vincula con la “Trata de Personas” o con el “Crimen Organizado”, y enfatizó que no se trata de esas prácticas y solo una Ley especial como la que proponen puede reconocerlas como sujetos de derecho.

Consuelo Raymundo presidenta de Orquídeas del Mar señaló que la Ley es más una herramienta, tal vez no a todas les ayude por el nivel educativo que no pueden leer, y será más difícil que se enteren de esta normativa que solo busca garantizarles sus derechos.

“Nosotros exigimos derechos, es un trabajo no formal porque no contamos con un patrono y es por eso que hablamos de autonomía, sin intermediarios, sin que nadie nos obligue a hacerlo porque después de 2 o 3 personas es un delito, entonces es lo que no queremos”, indicó.