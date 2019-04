Organizaciones sociales protestan contra intervencionismo estadounidense en AL

Alexander Pineda

@DiarioCoLatino

Organizaciones sociales se manifestaron la mañana del miércoles, frente a la embajada de los Estados Unidos, en Santa Elena, con el fin de externar su apoyo y solidaridad al pueblo venezolano ante la “creciente injerencia norteamericana en América Latina”.

El grupo de expresiones de la sociedad civil dijo repudiar las acciones de desestabilización, que históricamente, los Estados Unidos han promovido contra las democracias latinoamericanas a fin de obtener beneficios para sus intereses particulares.

“Exigimos al imperio estadounidense el cese de la hostilidad en contra de Venezuela, que deje de destruir las democracias de América Latina, ellos están acostumbrados a imponer guerras en todo el mundo, por eso le decimos a Trump que saque sus manos de Venezuela”, expresó Israel Montano, secretario general de ANDES 21 de junio.

De igual forma, Marielos de León, vocera de la Concertación Popular por un País sin Hambre y Seguro (CONPHAS), expresó que en múltiples ocasiones los Estados Unidos, han violentado los derechos humanos, saqueado los recursos naturales e impuesto gobernantes como si alguna vez, un país ajeno a la nación norteamericana pudiera hacer lo mismo en su territorio.

“Externamos nuestra solidaridad con el pueblo venezolano ¿cuándo nos permitirán ellos deslegitimar a su presidente?, hablan de democracia cuando no tienen ellos un sistema democrático. La mayoría no elige en Estados Unidos. A Estados Unidos no les interesa el pueblo venezolano, les interesa los 200 años de reserva de petróleo que tiene Venezuela ¿porqué los estadounidenses deben administrar los pozos petroleros que son de los venezolanos?, se preguntó de León.

Los protestantes señalaron que una intervención de carácter militar en Venezuela, sería otro episodio lamentable en la historia de las injerencia norteamericana en la política y la economía en todo el mundo, pero especialmente golpearía la unidad de los pueblos latinoamericanos.

Injerencia histórica

Estados Unidos ha intervenido en países latinoamericanos de manera recurrente, en 1903 apoyó a Panamá para que se independizara de Colombia, el objetivo lejos de la emancipación panameña, era construir y explotar el canal de Panamá.

En 1914, ocupó militarmente el puerto de Veracruz, interviniendo en la Revolución Mexicana (1910-1917); en 1954, apoyó el derrocamiento del presidente Jacobo Arbenz, en Guatemala e impuso al militar Carlos Castillo Armas.

En abril de 1961, Estados Unidos invadió Cuba, en el conocido episodio de Playa Girón, con el objetivo de derrocar a Fidel Castro; en 1964, Washington apoyó la expulsión del poder de Joao Goulart en Brasil y avaló la instauración de una dictadura militar.

En la década de los 70, Washington apoyaría la llegada al poder de los dictadores Augusto Pinochet, en Chile, Jorge Rafael Videla, en Argentina, Alfredo Stoessner, en Paraguay, Juan María Bordaberry, en Uruguay, y Hugo Banzer Suárez, en Bolivia, en el marco de la Operación Cóndor.

Estados Unidos encabezó la contrarrevolución sandinista de 1979 en Nicaragua, invadió militarmente Panamá en 1989 para capturar al presidente Manuel Antonio Noriega; así como, influyó en el golpe de Estado al gobierno de Manuel Zelaya, en Honduras en el año 2009.