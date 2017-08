Organizaciones sociales de mujeres y jurídicas demandan prohibición de matrimonios con niñez

Gloria Silvia Orellana

@SilviaCoLatino

“No hay ninguna excusa para aplazar esa decisión, pero esa reforma debe ser analizada desde una visión integral y esa petición no es nueva, tiene más de un año en la Asamblea Legislativa, y se prohíban los matrimonios con personas menores de 15 años”, dijo Silvia Juárez de la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud.

Diversas organizaciones se pronunciaron ante la inminente discusión del dictamen de la Comisión Legislativa de la Familia, la Niñez, la Adolescencia y Adulto Mayor, en Sesión Plenaria sobre la reforma al Código de Familia, que permitiría prohibir el matrimonio con la niñez y en especial de las niñas.

Datos oficiales de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples (EHPM) dan cuenta que a nivel nacional, 22 mil 361 entre niñas y niños que rondan los 12 a 17 años, tienen o han tenido una relación matrimonial; lo que representa el 2.8 de la población de este rango de edad.

“Aquí la evidencia es que, no ha habido un argumento que hayan dado públicamente sobre el cual sustenten este análisis y debemos exigir que nos digan cuál es el argumento para que no se pase la reforma, pero se debe discutir integralmente no solo el Código de Familia, sino también el reglamento del Instituto del Seguro Social para definir cómo van a inscribir a las personas que van a tener un impedimento legal para el matrimonio o la convivencia, pero no se les puede negar la salud”, acotó Juárez.

Las organizaciones llamaron a las diputadas y diputados en la Asamblea Legislativa a legislar para que niñas y adolescentes sean vistas como sujetas de derecho y evitar que se les obligue a tomar decisiones sobre sus vidas al establecer una unión “libre” o matrimonial con una persona que las ha violentado.

Así como considerar las variables de las personas jóvenes y que las mismas sean escuchadas ya que dicha reforma les afecta, y desde un enfoque no se anule el reconocimiento del ejercicio progresivo de sus derechos y propusieron considerar el impedimento legal para el matrimonio y las uniones de hecho; los antecedentes de violencia sexual de un contrayente contra el otro, y se incluya un impedimento de diferencia de edad de 5 años o más.