Organizaciones sindicales proponen nacionalizar el sistema de pensiones

Oscar López

@Oscar_DCL

Trabajadores organizados en varios sindicatos llegaron a la Asamblea Legislativa a presentar una propuesta de sistema de pensiones, con la que pretenden que el país tenga un sistema provisional público y proponen la creación del Instituto Nacional Autónomo de Pensiones. Para los trabajadores, el actual sistema privado prioriza las ganancias de las empresas administradoras de los fondos de pensiones, lo que conlleva a menores pensiones para los trabajadores que se jubilan. Al cambiar el sistema, la comisión por administración sería mucho más baja y por ende tendría mejores beneficios para los cotizantes.

Asimismo, el nuevo sistema de pensiones contempla dos pilares: uno contributivo (para los cotizantes) y otro no contributivo (para los mayores de 70 años que no cotizaron, no declaran IVA y Renta y no tienen pensión), con esto se pretende que con los fondos de los cotizantes se entregue una pensión mínima a quienes quedaron fuera del sistema provisional