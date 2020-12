Organizaciones piden impulsar políticas públicas que aseguren cumplimiento a los DD.HH.

Miembros de la Coordinadora Salvadoreña de Movimientos Populares no pueden “celebrar” el día de los derechos humanos, si no que "lo conmemoran con mucha preocupación y espíritu de denuncia por los graves retrocesos en su cumplimiento durante estos diecisiete meses del gobierno del presidente Nayib Bukele". Foto Diario Co Latino / Ricardo Chicas Segura . Foto Diario Co Latino / Ricardo Chicas Segura