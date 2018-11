Organizaciones exigen de partidos políticos no demorar Ley General de Aguas

Gloria Silvia Orellana

“Los partidos y sus candidatos que están al servicio de los intereses económicos, será la muerte para los pobres, al privatizar el agua”, dijo Carlos Flores de ECOSS y miembro de la Alianza Nacional contra la Privatización del Agua, al exigir un compromiso real de los partidos políticos en favor de reconocer el derecho humano al agua en el país.

En caravana, un centenar de integrantes de organizaciones sociales, ambientales, derechos humanos, sindicatos y gremiales, visitaron las sedes de los partidos políticos para entregarles una carta exigiéndoles la pronta aprobación de la Ley General de Agua, que lleva doce años dentro de la Asamblea Legislativa sin que haya avances sustanciales.

A la petición social se sumó que los partidos políticos en contienda por la presidencia incluyan en sus plataformas programáticas de gobierno iniciativas de gestión sustentable del medioambiente, con especial énfasis en el recurso hídrico.

“Queremos de una vez por todas que dejen de manipular el tema agua, a los partidos políticos. Todos sabemos que hay un crisis ambiental y del agua en el país, es por esto que entregaremos estas cartas ciudadanas en las sedes de los partidos políticos y en la Asamblea Legislativa. En la que descartamos principalmente la presencia de la empresa privada, agroindustria o industria en el tema de un bien colectivo y público”, manifestó Luis González de la UNES e integrante de la Alianza.

Entre los cinco puntos planteados en la carta, explicó González, es materia urgente, elevar a rango constitucional el derecho humano al agua y declararlo bien público.

Y en cuanto a la gestión pública la Alianza contra la Privatización del Agua, propuso la participación efectiva de la sociedad salvadoreña, ya que no representan ningún interés sectorial o privado mercantil. Y la necesidad que en los planes de gobierno de los candidatos presidenciales exista una visión de la gestión sustentable de las cuencas hidrográficas.

“Los políticos deben saber que el agua no nace del chorro, sino de las cuencas y una importante y en amenaza es la cuenca del río Lempa, que es transfronteriza y necesita de la protección y conservación, entre otras acciones”, sostuvo.

Onidia Gómez de COMPAS lamentó que los diputados que integran la comisión de Medio Ambiente y Cambio Climático estén dando largas a la discusión del ente rector del agua, que garanticen la no privatización del recurso hídrico y que este marco jurídico sea aprobado antes de las elecciones del 3 de febrero 2019.

“Hacen un juego de palabras (diputados) que el agua no será privatizada, pero quieren a la empresa privada en el ente que va a administrar el recurso y va a asignar tarifas, entonces hablamos de lo mismo, quieren ser juez y parte. Esperamos que los partidos de derecha, quienes insisten en la participación de la empresa privada, industria y agroindustria, cambien esa postura obcecada, y que sea un ente público”, puntualizó.