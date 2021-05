Organizaciones endosan apoyo a congresista Torres

Gloria Silvia Orellana

@GloriaCoLatino

La Red Nacional de Salvadoreñas en el Exterior (RENASE) junto a otras organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos, expresó su apoyo a la congresista Norma Judith Torres, a través de una carta en la que expresan su preocupación por la situación política que vive El Salvador desde el pasado 1o de mayo, tras el rompimiento del orden constitucional.

“Ahora sabemos del alto riesgo en que se encuentra nuestro sistema democrático, la pérdida de libertades del pueblo salvadoreño. Por tal razón, las voces que ahora se alzan en defensa de la democracia de nuestro país representan una fuerza importante en la defensa del futuro del país” , dice de la carta.

La Red Nacional de Salvadoreñas en el Exterior (RENASE), junto al Centro de Recursos Centroamericanos (CARECEN), la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA), la Confederación Centroamericana (COFECA ), la Red Nacional de Jornaleras y Jornaleros (NDLON), Public Immigrant Policy Institute of Los Angeles (PIPIL) y el Fondo Salvadoreño Americano para el Liderazgo y la Educación (SALEF), asentados al Sur de California, trabajan por las demandas y derechos de la comunidad salvadoreña y latinoamericana, desde hace varias décadas.

En su misiva, las organizaciones de salvadoreños en los Estados Unidos, reseñan el acompañamiento a la diáspora y centroamericanos en suelo estadounidense, sin descuidarse de las aspiraciones sociales de la población salvadoreña en El Salvador.

Las organizaciones pro migrantes hicieron llamados a los gobernantes a garantizar los derechos humanos y cumplir con la fiscalización social, con transparencia, rendición de cuentas, fortaleciendo el sistema democrático y la creación de oportunidades económicas, para que los salvadoreños no tengan que recurrir a la migración para salir de la pobreza.

“Nosotros, como parte de la comunidad salvadoreña, que residimos en el condado de Los Ángeles, le expresamos nuestra admiración, respeto, agradecimiento y total respaldo a sus acciones éticas, expresadas con valentía en la defensa de la democracia, lo cual, no permiten el desarrollo de El Salvador, ya que son las causas que generan la inmigración de salvadoreños y salvadoreñas y centroamericanos”, afirmaron.

Como salvadoreños residentes en Estados Unidos, expresaron ser respetuosos de sus leyes que ahora es su hogar. Y con base a los principios democráticos que fundamentan la democracia en la sociedad estadounidense reconocen la gravedad de la situación de El Salvador.

“El Salvador es un país con una institucionalidad débil, aun así, el país ha contado con mecanismos de control y un sistema de pesos y contrapesos, se han realizado esfuerzos encaminados a fortalecer el sistema democrático del país, a partir de la firma de los Acuerdos de Paz el 16 de enero de 1992, pero ahora sabemos del alto riesgo en que se encuentra nuestro sistema democrático”, indicaron.

Congresista Norma Torres

En cuanto a las expresiones y críticas del presidente Nayib Bukele, el pasado mes de abril, contra la congresista Norma Torres, las organizaciones endosaron el apoyo al trabajo que ha iniciado la funcionaria de origen guatemalteco por el derecho de las personas migrantes.

“Queremos expresar nuestro posicionamiento y total rechazo ante las acciones de irrespeto hacia su persona realizadas por el presidente Nayib Bukele, el cual vale la pena aclarar, no representa los valores, intereses y mucho menos los principios de la población de bien de nuestro país, por lo tanto, no debería ser la actitud de un mandatario o funcionario, además, esa actitud no representa los valores y principios de la población salvadoreña ni la gente de bien de ningún país”, acotaron.

Desapariciones

Asimismo, denunciaron el “incremento descomunal de la violencia y especial a las desapariciones de mujeres y la niñez” en el territorio salvadoreño, que valoran es el entorno de inseguridad, extorsiones y zozobra en la que vive la población salvadoreña.

“Solicitamos con todo respeto, que este sea uno de los temas abordados como una de las principales causas de la inmigración, además, ofrecemos aportar la ayuda que esté a nuestro alcance para colaborar con la búsqueda de soluciones a este grave problema que afecta a todos los salvadoreños”, puntualizaron.