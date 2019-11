Organizaciones de mujeres inconformes con recortes a programas de atención de la mujer

Yaneth Estrada

@caricheop

Ante los recortes del Proyecto del presupuesto 2020 a los programas de salud, atención y violencia contra la mujer. Las Mélidas, la FDIM, el MSM e IMU presentaron una carta a la Asamblea Legislativa para garantizar la continuidad de algunos derechos a favor de las mujeres, lo que contrasta con el aumento de publicidad que llegará a $22.5 millones, más $87 millones poco transparentes para CAPRES.

Delia Cornejo, de Las Mélidas y FDIM afirmó que si algo no está dentro del presupuesto 2020 no existe. Acá no hablamos de recorte, sino que el Gobierno eliminó proyectos a favor de sectores vulnerables, por eso presentamos una carta a la Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa.

“En realidad quitó todos los programas de prevención de violencia de género, y la gente sigue creyendo que todavía se puede revertir, pero ahora le toca la Asamblea Legislativa enrumbar el presupuesto, aunque no necesariamente es hacer lo que el presidente no quiso”, dijo Cornejo.

Asimismo, aseguró que “con estas acciones vemos un gran retroceso en derechos que habíamos ganado; y también hasta el 14 de noviembre de este año tenemos registro de 208 mujeres asesinadas, esto sin sumarle los actos de agresión, sexual abuso sexual y violencia denunciados”.

Recortes graves

Según Maite Recinos, el IMU y FDIN, recalcó, que no solo estamos hablando de ese recorte qué es sumamente grave, son $80 millones en desaparición de programas dirigidos principalmente hacia mujeres como subsidios al gas ($65.5 millones) pensión básica universal ($20.0 millones), bono de educación y salud ($21.2 millones), agricultura familiar y rural ($2.3 millones), educación sexual y reproductiva ($33.5 millones) que estarían siendo eliminados, pero por otra parte existen aumentos desproporcionados en áreas poco transparentes. “Por eso lo estamos denunciando para que la Asamblea Legislativa revise este presupuesto 2020, y que además vigile gastos como $87 millones que van directamente a la Presidencia, más $22.5 millones que van dirigidos a publicidad de CAPRES. No es posible que estén recortando programas que benefician a la población -principalmente mujeres- y se están beneficiando en la caja chica de CAPRES, el presupuesto debe reflejar claramente las prioridades de este gobierno”, acotó Recinos.

Agregó que “todo lo que era la salud sexual y reproductiva debería estar dentro del presupuesto 2020, y no solo eso, también es importante mencionar que se han cerrado once ECOS a nivel del país desde La Unión hasta el occidente. Era atención para mujeres y sus hijos en la zona rural, eso es preocupante y como decimos, era una conquista que ya teníamos, y acá lo conquistado no se entrega, así que vamos a luchar”.

Por su parte, la presidenta del Grupo Parlamentario de Mujer (GPM) de la Asamblea Legislativa, Martha Evelyn Batres señaló que según OXFAM y Panorama Económico las reducciones presupuestarias son significativas y preocupante. “Estaremos como GPM alertas sobre este análisis y daremos pronto una postura, no deben existir retrocesos”, enfatizó Batres.

En cifras totales serían -$3,63,239 de presupuesto etiquetado, -$9, 049,60 en atención hospitalaria-HNM, -$48,381,565 programas con sesgo implícitos, -$2,060,785 de Ciudad Mujer, -$1,912,720 de LIE, LEIV y órgano Ejecutivo, otras instituciones de Gobierno central y -$2,264 de LIE, LEIV e instituciones descentralizadas.